Un pan y una final debajo del brazo

La semifinal del Manomanista es ahora mismo la segunda de las preocupaciones de Iñaki Artola, más pendiente de su compañera y del nacimiento de su ... primera hija. Salió de cuentas el sábado, la víspera de la victoria ante Peio Etxeberria en el Astelena. El de Alegia viajó este miércoles a Vitoria sin novedades familiares para elegir el material que estará a disposición suya y de Iker Larrazabal en la semifinal del Manomanista de este domingo en el Ogueta.

«No es la primera vez que me coincide una cuestión importante de mi vida personal con la práctica deportiva y profesional, en mi caso la pelota», relativiza Artola. «Muchas veces han sido además temas privados que no llegan a hacerse públicos. Ahora es la paternidad, ilusionante. Esto no es que se te muera un familiar, como le sucedió hace poco a Joseba Ezkurdia. Nos dio una lección de cómo gestionar una situación de tal gravedad».

«El reto consiste en que no me afecte dentro del frontón, en que me dé fuerza en lugar de quitármela», concluye Iñaki Artola, quien en el fondo mantiene la esperanza de que Nora nazca no solo con un pan debajo del brazo. También con una final y, quién sabe, incluso con la txapela.

Su compañera continuaba de momento en estado de buena esperanza, la misma de Artola a nivel deportivo. Está a una victoria de clasificarse por segunda ocasión para la final de la competición reina... y de jugarla por primera vez, algo que una inoportuna lesión en el dorsal le hurtó hace cuatro años.

Mientras tanto, el delantero de Alegia retomó este miércoles los entrenamientos de frontón con una sesión de aproximadamente media hora, sin sparring y con José Ángel Balanza 'Gorostiza' de acompañante. Dio pelotazos sueltos con las dos manos desde distintos puntos de la cancha y ensayó remates como la dejada. «Desde que jugué contra Peio Etxeberria solo había hecho físico. Esta será la única sesión de frontón de esta semana», apunta. No quiere forzar. «Se trata de encontrar el equilibrio entre cuidar las manos y mantenerme encanchado».

Los dos eligen sin tacos

Sorprendió que Artola se despojara de los tacos y renunciara a probar las pelotas con sus propias manos pese a terminar el entrenamiento minutos antes de la elección de material. «Prefiero que sea Gorostiza quien las lance contra el frontis porque siempre lo hace igual y me sirve mejor como referencia», explicó.

Iker Larrazabal, quien tampoco se puso protecciones en las manos, empleó el mismo sistema ayudado por el intendente. Jokin Altuna ha sido el único de los cuatro semifinalistas que ha elegido material con los tacos puestos.

Disputar la semifinal estimula a Artola. No le preocupa que el Ogueta pueda ponerse de parte del alavés por su condición de local. «Al contrario, me motiva jugar en un frontón histórico como el Ogueta. Los grandes pelotaris tienen que demostrarlo en los mejores escenarios y este lo es. Valoro que en el presente Manomanista me haya correspondido jugar en el Labrit, en el Astelena y ahora en el Ogueta, frontones importantes los tres».

Artola y Larrazabal van a coincidir por primera vez en una competición individual. «Nos hemos enfrentado por parejas, pero tampoco demasiadas veces. Nunca mano a mano en toda la cancha o dentro del cuatro y medio. Sí compartimos un entrenamiento para el Manomanista, no recuerdo bien si hace uno o dos años. Ya entonces comprobé que es un pelotari poderoso. Cuando tiene el día, posee capacidad para llevar muy atrás al contrario. Y diría que es de los pelotaris que mayor velocidad imprime a la volea, si no el que más».