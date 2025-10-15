Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imanol López muestra en la playa de Laga la camiseta con la que disputará su último Winter Series. M. Salguero
El puntista Imanol López se retira

«El Jai Alai me ha dado todo»

El puntista zumaiarra Imanol López anuncia que se retirará en abril en su pueblo, en las fiestas de San Telmo, a los pocos días de cumplir 42 años

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Imanol López entiende que ha llegado el momento. El oportuno. A los 41 años, unas semanas después de ganar en el Carmelo Balda la final ... four del Jai Alai League y a las puertas del Winter Series, donde ni mucho menos quiere ejercer de comparsa, el zumaiarra anuncia que cuelga la cesta y deja la pelota. Será en abril, en el frontón de su pueblo, el Aitzuri, durante un Master Series, ante su gente y en plenas fiestas de San Telmo, posiblemente el lunes 13.

