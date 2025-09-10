Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariezkurrena II no jugará este jueves en Hondarribia donde sí lo hará Rezusta en sustitución de Zabaleta. Jesús Andrade
Pelota

Las empresas dan un respiro a Zabaleta y Mariezkurrena II

Ambos, que este viernes juegan las semifinales del Masters CaixaBank, se caen del cartel de este jueves en Hondarribia, siendo sustituidos por Iztueta y Rezusta

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:08

El festival previsto para este jueves en el Jostaldi de Hondarribia (18.00) ha sufrido importantes cambios en su cartel. Debido a la clasificación de ... Zabaleta y Mariezkurrena II para disputar el viernes las semifinales del Masters CaixaBank, ambos han sido sustituidos por Iztueta y Rezusta. Igualmente, Larrazabal tampoco jugará, ocupando su lugar Artola, mientras que en el telonero, Gaskue sustituye a Aldabe.

