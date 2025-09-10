Las empresas dan un respiro a Zabaleta y Mariezkurrena II
Ambos, que este viernes juegan las semifinales del Masters CaixaBank, se caen del cartel de este jueves en Hondarribia, siendo sustituidos por Iztueta y Rezusta
San Sebastián
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:08
El festival previsto para este jueves en el Jostaldi de Hondarribia (18.00) ha sufrido importantes cambios en su cartel. Debido a la clasificación de ... Zabaleta y Mariezkurrena II para disputar el viernes las semifinales del Masters CaixaBank, ambos han sido sustituidos por Iztueta y Rezusta. Igualmente, Larrazabal tampoco jugará, ocupando su lugar Artola, mientras que en el telonero, Gaskue sustituye a Aldabe.
De esta forma, el estelar de este jueves lo dispuarán Artola e Iztueta ante Peio Etxeberria y Rezusta. Tanto Artola-Iztueta como Rezusta juegan este miércoles por la tarde en Ordizia. El telonero lo jugarán Alberdi II y Ugartemendia ante Expósito y Gaskue.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.