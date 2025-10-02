Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabier Rekalde lanza la pelota al aire en el frontón de Dima. Juan Etxeberria
Pelota

Xabier Rekalde: «Empiezo con la pelota viendo los partidos con mi aitite en el baserri»

El de Dima debuta como profesional en el Cuatro y Medio este domingo en el Astelena tras un brillante recorrido en aficionados

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:39

Xabier Rekalde (Dima, 2003) es la nueva apuesta de Aspe para la delantera. Ha firmado por dos años y debutará este domingo en el Astelena ... ante Aldabe en un partido de campeonato, algo poco común. Tras ganarlo casi todo en aficionados, el vizcaíno llega enrachado a su estreno, donde estará arropado por un buen número de vecinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  8. 8 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
  9. 9

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  10. 10

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el Â«negocio con el genocidioÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xabier Rekalde: «Empiezo con la pelota viendo los partidos con mi aitite en el baserri»

Xabier Rekalde: «Empiezo con la pelota viendo los partidos con mi aitite en el baserri»