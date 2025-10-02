Xabier Rekalde: «Empiezo con la pelota viendo los partidos con mi aitite en el baserri»

Xabier Rekalde (Dima, 2003) es la nueva apuesta de Aspe para la delantera. Ha firmado por dos años y debutará este domingo en el Astelena ... ante Aldabe en un partido de campeonato, algo poco común. Tras ganarlo casi todo en aficionados, el vizcaíno llega enrachado a su estreno, donde estará arropado por un buen número de vecinos.

– ¿Quién es Xabi Rekalde?

– Pues un chaval de 22 años que ha estudiado ADE más Finanzas y que acaba de terminar la carrera justo cuando me ha llegado la oportunidad de dar el salto a profesionales. Los lunes por la tarde imparto clases de Contabilidad en Lauxaeta, donde estudié, como una extraescolar. Lo comenté con la empresa y me dijeron que no había problema. Así que creo que esta oportunidad me llega en un buen momento porque no sería lo mismo si me lo hubieran ofrecido antes, mientras estaba con la carrera. Ahora lo puedo coger con otra calma y puedo estar más enfocado.

– ¿Cómo empieza su relación con la pelota?

– Pues empiezo viendo los domingos los partidos en la tele con mi aitite en el baserri. Luego Danel Elezkano ha vivido muchos años en Dima y le he seguido mucho porque nuestras familias han tenido muy buena relación. Mi ama y su tía han sido amigas de siempre. Si pones los partidos de Danel, en el ochenta por ciento de ellos ahí hemos estado con su camiseta. Ha sido una persona muy importante en mis inicios.

– ¿Alguien más a quien destacar en su trayectoria?

– Sí. En los últimos dos años Jokin Etxaniz me ha ayudado mucho pero antes de que empezara con Aspe, el que va a ser mi botillero el domingo, Ekhi Ziarrusta, ha sido mi entrenador en Dima. He metido muchas horas con él y le estoy muy agradecido. Ha sido mi entrenador pero ahora es un gran amigo.

– Hábleme de sus cualidades. ¿En qué destaca?

– Etxaniz dice que muevo muy bien la pelota con las dos manos. Soy un pelotari bastante completo, trabajador, que tiene bastantes posturas. Y luego intento darle velocidad. No sé si en profesionales será diferente porque es otro nivel, pero en aficionados he hecho daño con velocidad para buscar la oportunidad.

– Su palmarés en aficionados es brillante, sobre todo en los últimos meses.

– Creo que es importante que los pelotaris hagan un recorrido en aficionados y den el salto cuando hayan demostrado y hayan ganado títulos. Ahora voy a debutar en el Cuatro y Medio y justo el último torneo que he ganado ha sido en Lezo, también en el cuatro y medio. Antes hice final en El Antiguo, gané en Amezketa mano a mano y en agosto gané el cuatro y medio en Zizurkil. Ha sido un verano muy bueno y creo que en los dos últimos años he ido para arriba porque hasta entonces no había ganado muchos títulos. Este recorrido que he tenido en aficionados me ha venido muy bien porque cada pelotari necesita su tiempo para aprender.

– Se puede decir entonces que llega hecho a profesionales.

– No sé. Tengo un contrato de dos años y mi objetivo principal es aprender porque técnicamente Jokin me dice que todavía tengo muchas cosas que aprender. Me tengo que quedar con eso y hacerle caso porque los dos años que he estado con él he ido para arriba y quiero seguir en esa línea.

– ¿En qué tiene que mejorar?

– Sobre todo a la hora de entrar a la pelota. Con la derecha, para atrasar, tenía un gesto de costado y eso no me permitía atrasar tanto la pelota, que cogiera vuelo, y en este tiempo he ido aprendiendo. Pero hay otras cosas como la hora de ir al gancho.

– Debuta en un partido de campeonato, que no es lo normal.

– Los nervios me pueden jugar una mala pasada pero siento que no tengo presión. Juego contra alguien que lleva más tiempo que yo y en los campeonatos individuales he tenido buenos resultados y me veo con confianza. De hecho, casi me veo con más confianza yo solo que en parejas. Creo que llego en un buen momento, las manos las tengo bien. Ayer entrené en Zalla y estoy muy contento.

– El escenario, el Astelena, no es cualquier frontón...

– Para mí es muy especial. Es el frontón de Gallastegi, la Catedral. Jokin intenta ponerme allí muchos entrenamientos para que no tenga que hacer tanto viaje y allí he entrenado muchas veces.

– ¿Llevará mucha gente?

– En Dima, a través del club, les dieron 120 entradas y se agotaron. Luego 160 y también, 180 y también. Ya no nos dan más y ahora la gente está comprando por internet. Hay dos autobuses, camisetas. Va a haber un muy buen ambiente y a ver si puedo agradecérselo en la cancha.

– Ahora usted será el Danel Elezkano de los niños del pueblo.

– He sido entrenador en el club Txumuluxueta durante cuatro años aunque este no he podido porque tuve que hacer un Erasmus en Burdeos. Como otros pelotaris han sido cercanos conmigo, yo quiero serlo con ellos porque creo que es importante para los txikis estar cerca de ellos y devolver lo que me han dado.