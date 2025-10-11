Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Altuna III celebra una victoria con el puño en alto. Aspepelota Royo
Cuatro y Medio

Altuna III se maneja mejor en el filo

El de Amezketa supera a Peña II en un duelo en el que ambos fueron al ataque asumiendo un riesgo que el tolosarra terminó pagando caro

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Altuna III se maneja mejor que nadie en el filo y este sábado volvió a evidenciarlo en el Bizkaia ante un Peña II que decidió ... asumir riesgos para tratar de doblegar a su rival. No le fue mal en la primera mitad del partido al tolosarra porque lo cierto es que al de Amezketa le costó coger confianza. Confesó tras el partido que empezó «con miedo» por las molestias en el aductor que le han traído de cabeza la última semana, pero conforme fue entrando en calor su figura se fue agigantando, mientras Peña II comenzó a regalar más de la cuenta poniendo una alfombra roja hacia el triunfo al gran favorito de la competición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  8. 8

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Altuna III se maneja mejor en el filo

Altuna III se maneja mejor en el filo