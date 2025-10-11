Altuna III se maneja mejor en el filo

Altuna III se maneja mejor que nadie en el filo y este sábado volvió a evidenciarlo en el Bizkaia ante un Peña II que decidió ... asumir riesgos para tratar de doblegar a su rival. No le fue mal en la primera mitad del partido al tolosarra porque lo cierto es que al de Amezketa le costó coger confianza. Confesó tras el partido que empezó «con miedo» por las molestias en el aductor que le han traído de cabeza la última semana, pero conforme fue entrando en calor su figura se fue agigantando, mientras Peña II comenzó a regalar más de la cuenta poniendo una alfombra roja hacia el triunfo al gran favorito de la competición.

Fue un duelo con intercambios de escaso peloteo. Ninguno de los dos quería enredarse demasiado y Peña II menos que nadie. Firmó Altuna III los tres primeros tantos y su rival se anotó los cinco siguientes. Al amezketarra se le veía lento en los desplazamientos y Peña II no paró de buscar el ancho para obligarle a desplazarse. Esa constante búsqueda del ancho le penalizó en tres ocasiones en las que la pelota se le fue por centímetros. Suficiente para que Altuna III se mantuviera cerca en su peor momento (9-9).

Sin embargo, a partir de aquí todo fue diferente. Otros dos errores de Peña II y varios remates venenosos de Altuna III en diferentes posturas pusieron un inquietante 15-9.

Altuna III 22 - 13 Peña II Tiempo de juego: 48minutos y 13segundos.

Pelotazos a buena: 215.

Tantos de saque: Altuna III, 1 Peña II, 0.

Faltas de saque: Altuna III, 0. Peña II, 0.

Pasas del cuatro y medio: Altuna III, 0. Peña II, 0.

Tantos en juego: Altuna III, 13. Peña II, 9.

Tantos perdidos: Altuna III, 4. Peña II, 8.

Marcador: 3-0, 3-5, 5-5, 5-7, 9-7, 9-9, 15-9, 15-12, 21-12, 21-13 y 22-13.

Tantos de diez o más pelotazos: Seis (tres de Altuna III y tres de Peña II).

Momios de salida: 100 a 30 a favor de Altuna III.

Botilleros: Gorka Altuna se encargó de dirigir a su primo Jokin, mientras que Eneko Labaka estuvo junto a Peña II.

Incidencias: Frontón Bizkaia. 550 espectadores. En el Serie B, Rekalde derrotó a Murua por 11-22 gracias a un parcial de 3-18 en un partido de 272 pelotazos y 51 minutos de duración.

Peña II tuvo un repunte tras un error de su adversario al ejecutar una dejada y con una dos paredes y una cortada tras el intercambio más largo –21 pelotazos– le dio algo de vida al partido (15-12).

El problema del tolosarra es que superar al de Amezketa le obligaba a jugar al límite y estuvo demasiado impreciso. La chapa le delató en el tanto siguiente cuando buscaba una cortada venenosa y otros dos errores más, unidos a otra dos paredes de y a una dejada de su rival, le pusieron a las puertas del triunfo (20-12).

Se anotó el tanto 21 el amezketarra con el único tanto de saque de todo el partido y, aunque Peña II subió el cartón 13 con una cortada, Altuna cerró el partido con una pelota a los pies del tolosarra, cuyo margen de error tras esta derrota es prácticamente inexistente.

Cita en Lekunberri

Este domingo en Lekunberri jugarán los otros dos integrantes del Grupo A. Frente a frente Bakaikoa y Zabala, dos debutantes en la liguilla. Al ganador le esperará el próximo sábado Altuna en el Atano III, mientras que el perdedor se las verá el domingo con Peña II en el Beotibar.