El coche de estreno, en el Bidasoa Viernes, 5 octubre 2018, 07:16

«Nada más debutar se compró un Renault Clio y al día siguiente nos llamó para decirnos 'no sabéis lo que pasó ayer'. Koteto andaba paseando, vio una pequeña pista y comenzó a cruzar el Bidasoa. Pensaba que no cubría. Al poco rato el coche no andaba. Ni hacia delante ni hacia atrás y el agua comenzaba a entrar por las ventanas. Tuvo que salir y el coche se quedó en mitad del Bidasoa. Lo sacaron con un tractor y echaba un montón de agua. En una de estas arrancó un poco y salía agua del tubo de escape como si fuese un barco. Llegó a Doneztebe a base de tirones, hasta que el coche dijo basta. Como para ir con él al lado. Igual tienes que llevarte las aletas».