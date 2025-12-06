El trabajo saca de un apuro al parejón

Partido de pico y pala en Amorebieta. Más de hora y cuarto sobre la cancha. 651 pelotazos a buena. Tanto largos y una sola acción ... de saque-remate. Elordi y Zabaleta siguen sin mostrarse como el parejón que presumía Laso, pero vuelven a sumar un punto tras el tropiezo de la tarde de San Andrés en el Astelena de Eibar.

Eso sí, han sustituido de momento la brillantez y el papel de pareja dominadora por el esfuerzo y el tesón. Gracias a esas virtudes, que también lo son, terminaron mejor que Peio Etxeberria y Rezusta para derrotarles 22-14.

Elordi-Zabaleta 22 - 14 Peio Etxeberria-Rezusta Tiempo de juego 75 minutos y 43 segundos

Pelotazos a buena 651

Tantos de saque Elordi, 2. Etxeberria, 1.

Faltas de saque Elordi, 0. Etxeberria, 1.

Tantos en juego Elordi, 9. Zabaleta, 0. Etxeberria, 7. Rezusta, 2.

Tantos perdidos Elordi, 2. Zabaleta, 2. Etxeberria, 5. Rezusta, 5.

Marcador 0-1, 3-1, 3-2, 7-2, 7-4, 10-4, 10-8, 11-8, 11-10, 12-10, 12-11, 13-11, 13-13, 19-13, 19-14 y 22-14.

Momios de salida 100 a 80 a favor de Elordi y Zabaleta. 60 a 100 por abajo.

Incidencias muy buena entrada en el frontón de Amorebieta. 658 espectadores. El estelar permaneció detenido cinco minutos en el 4-2 para que el doctor Simón atendiera a Peio Etxeberria de una torcedura en el tobillo izquierdo. Le aplicó un vendaje y pudo continuar.

El delantero de Zenotz y el zaguero de Bergara, que arrastraban dos derrotas en otras tantas jornadas, se habían repuesto de un inicio flojo y del contratiempo de una torcedura de tobillo del campeón del Cuatro y Medio a base de endurecer los peloteos y alejar a Zabaleta de las zonas donde castiga con la derecha. Corrigieron los azules un inquietante 10-4 adverso para igualar 13-13.

La dinámica del partido parecía favorable a sus intereses. Era como si hubieran encontrado por fin la identidad de pareja que buscaban desde que hace quince días iniciaron su concurso en el Adarraga de Logroño.

Mandó Etxeberria una dejada de zurda bajo chapa. Aquel error significó un respiro para Elordi y Zabaleta. Al mismo tiempo, causó un efecto devastador en la pareja rival. Cometió Rezusta errores inusuales en un pelotari tan sólido. Los tantos comenzaron a acortarse y recibieron un parcial en contra de 9-1, tan doloroso como el 1-15 de la semana anterior en Basauri frente a Zabala y Martija.

Zabaleta superó en solidez y defensa a Rezusta en ese tramo final, precisamente cuando daba la impresión de que podía venirse abajo por la presión de la dupla rival. Llevó a buena pelotas difíciles, como la dos paredes de Etxeberria en el 21-14 tras recorrer muchos metros hacia la contracancha, lanzarse al suelo y volver a ocupar a renglón seguido posiciones habituales de su demarcación. Elordi está bien. Con chispa en la derecha y fino a la hora del remate.

Peio Etxeberria y Rezusta siguen sin sumar el primer punto y reciben otro varapalo psicológico. No acaban de sumar como cuando ganaron el Torneo San Mateo de 2024. Son ahora mismo una pareja a la búsqueda de una personalidad propia, de una forma de hacer conjunta. Fallar diez tantos entre ambos es sinónimo de derrota para una dupla sin capacidad rematadora de sobra.

El Campeonato, a Barcelona

Varios pelotaris, entre ellos Altuna III y Ezkurdia, se encuentran desde este viernes en Barcelona, cuyo frontón de La Vall d'Hebron alberga este sábado el partido del Campeonato de Parejas más alejado de su radio de acción habitual. Zabala y Martija son los rivales de la dupla de delanteros. El desplazamiento no afecta solo a los manistas. Si en ocasiones anteriores la locución de los partidos emitidos por Euskal Telebista se había hecho desde los estudios de la propia televisión, en esta ocasión se ha optado por desplazar a los comentaristas que cubren el festival, emitido en directo a partir de las 17.15 horas.

