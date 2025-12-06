Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elordi lleva una pelota desde la contracancha, con Zabaleta a su espalda, este viernes en Amorebieta. Mireya López

El trabajo saca de un apuro al parejón

Elordi y Zabaleta acaban mejor que Etxeberria y Rezusta, castigados por errores propios tras igualar a 13 después de ir por debajo 10-4

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:08

Partido de pico y pala en Amorebieta. Más de hora y cuarto sobre la cancha. 651 pelotazos a buena. Tanto largos y una sola acción ... de saque-remate. Elordi y Zabaleta siguen sin mostrarse como el parejón que presumía Laso, pero vuelven a sumar un punto tras el tropiezo de la tarde de San Andrés en el Astelena de Eibar.

