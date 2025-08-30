Alberdi II sustituye al lesionado Peña II mañana en el Beotibar
San Sebastián
Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00
La lesión muscular de Jon Ander Peña en el muslo no es una noticia positiva para la pareja que forma con Gabirondo en el Masters ... CaixaBank Serie B, a cuya primera fase le resta una sola jornada, la de este fin de semana. Alberdi II es el pelotari designado para sustituir al tolosarra mañana en el Beotibar frente a Agirre-Eskuza. segundos y clasificados. Darío y Eskiroz, en cabeza imbatidos con cinco puntos en otras tantas jornadas, son inalcanzables para el resto. Hay cuatro aspirantes para dos plazas disponibles.
Las semifinales del Serie B tienen sedes y fechas programadas, el sábado 6 en Lekeitio y el domingo 7 en Legutio, ambas coincidiendo con partidos de la liguilla de Primera.
