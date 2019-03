GP de Catar Márquez: «La pregunta de 'cómo está el hombro' está olvidada» Marc Márquez, durante la rueda de prensa. / Giuseppe Cacace (Afp) El indiscutible favorito a revalidar el título de MotoGP, afronta el inicio del año muy aliviado físicamente y con la curiosidad de entender quién o quiénes pueden ser sus rivales en este curso BORJA GONZÁLEZ LOSAIL (CATAR) Jueves, 7 marzo 2019, 19:05

«Dentro de mi círculo la pregunta de 'cómo está el hombro' está olvidada, estoy bastante bien y para pilotar la moto no es ningún impedimento, por lo tanto un problema menos que tenemos para comenzar el campeonato. Tengo ganas de empezar, como siempre en la primera carrera todo el mundo es muy feliz, muy positivo, pero luego a la hora de la verdad tienes que ir viendo cómo va la temporada; iremos viendo, pero la temporada es muy larga y la primera carrera vale lo mismo que la última».

-¿Qué carrera intuye este fin de semana? ¿La pretemporada ha sido reveladora?

Si se mira un poco la pretemporada del año pasado aparecieron nombres por delante que no eran muy usuales, quizás daban la sorpresa, pero luego en el campeonato se van descartando y en cuatro o cinco carreras vas viendo quiénes van a ser los rivales y es ahí donde tenemos que ir con buen pie. Pero hay que empezar intentando estar delante y la regularidad va a ser muy importante; veremos aquí, que este es uno de los circuitos que nos cuesta más, aunque en la pretemporada ha ido bastante bien.

-¿Cree que puede echar de menos haber rodado algo más con la Honda?

No, creo que no. Sí que me hubiese gustado llegar con más vueltas pues era uno de los que habitualmente llegaba al principio del campeonato con más vueltas; me gusta trabajar más en pista y no pude hacerlo en Malasia, pero aquí ya bastante mejor aunque no hice ningún 'long run'. Pero creo que es lo de menos ya que llegamos bastante bien y lo más importante es que llegamos con margen de mejora para afinar aún más.

-¿Cuál es la diferencia de disputar la carrera en una hora u otra, a las siete o a las ocho?

Pues que la temperatura y humedad en una hora cambia. Por ejemplo, el primer y segundo día de entrenamientos de nueve a nueve y media se notó mucho en pista y el último día fue de ocho a ocho y media; y en esa media hora nos caímos nueve pilotos, entre ellos yo, y es cierto que a las siete no hubo ningún problema. El año pasado ya corrimos a las siete y no hubo ningún problema y fue una carrera muy bonita, con pocas caídas, que creo que es lo que el aficionado quiere y nosotros también.

-¿Se va a pedir el cambio?

Se ha pedido ya públicamente. En privado ya hemos hablado de eso y yo creo que ahora se tiene que hablar en la Comisión de Seguridad y valorarlo todo.

-¿Cree que se puede cambiar para este fin de semana?

No depende de nosotros. Es una decisión que no depende de nosotros y está claro que si es a una hora u otra nosotros correremos igual, pero hay una Comisión de seguridad que tiene que velar por la seguridad de los pilotos.

-¿Es el nivel más alto de los últimos años por lo visto durante la pretemporada?

Siempre es alto en pretemporada, hay goma en la pista y es fácil ir rápido, pero en una carrera siempre es más difícil. En esta carrera estará todo muy igualado porque se ha hecho unos test de tres días y cuando lleguemos a Argentina, Austin, Jerez que en dos días de entrenamientos tienes que entenderlo todo, puesta a punto, neumáticos, preparar la carrera, será donde realmente se marcará la diferencia y donde se verá dónde está cada uno.

-¿Quién intuye que va a estar en la lucha por el título?

Diréis que los pongo a todos, pero yo pondría las dos Yamaha, pondría también las dos Ducati, porque Petrucci ha hecho una gran pretemporada incluso ha ido más rápido que Dovizioso y lo pongo en la lista como sorpresa; Rins también ha hecho una gran pretemporada, faltará ver en diferentes circuitos, y también a mi compañero de equipo hay que ponerlo ahí.