La cuenta atrás para el noveno Mundial de Marc Márquez

Recién iniciada la segunda mitad de la temporada, el Mundial echó a rodar de nuevo con el doblete centroeuropeo en Austria y Hungría, que ... ha tenido un denominador común. Triunfos absolutistas del tirano actual de MotoGP, Marc Márquez. Unos números de récord para el de Cervera, unidos a un bajón de resultados de sus rivales (su hermano Álex y su compañero de equipo Pecco Bagnaia), que le permitirían asegurar matemáticamente el que sería su noveno título mundial, séptimo en la clase reina, dentro de dos semanas en el Gran Premio de San Marino, cuando todavía queden por delante seis citas por disputarse. O lo que es lo mismo, 222 puntos en juego. Esa es la ventaja que deberá tener Márquez tras concluir la carrera dominical de Misano para proclamarse campeón de 2025 por la vía más rápida.

Un fin de semana antes respecto a la prueba de Misano, que se disputa del 12 al 14 de septiembre, hay carrera en España, concretamente en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde también se tendrían que dar una serie de resultados que no son tan descabellados. Ahora mismo cuenta con una amplia renta de 175 puntos sobre Álex y 227 respecto a Bagnaia. Si en la carrera de casa saca 10 puntos más que su hermano y llega a Misano con al menos 185, Marc tendría su primera bola de campeonato en un trazado que está a apenas 13 kilómetros de la casa de Valentino Rossi. Con todo lo que supone ya que, entre otras cosas, el español igualaría los números de la leyenda italiana.

Pero que tenga un 'match ball' no quiere decir que lo consiga. De hecho, sigue siendo muy difícil ya que no solo depende del piloto de Ducati, también de que falle su hermano pequeño. Algo que tampoco desea el propio Marc Márquez: «Espero tener el primer 'match ball' lo antes posible y sé que a Ducati le gustaría que fuera en Italia. Matemáticamente no es imposible y yo lo voy a intentar al máximo desde Cataluña, pero también espero sea en Japón o Indonesia porque le deseo lo mejor a mi hermano». Haciendo pleno de sprint y de carreras en Cataluña y San Marino, Álex Márquez retrasaría el título de su hermano mayor si consigue sumar en estos dos grandes premios 27 de los 74 puntos que se reparten. Una cifra más que al alcance del pequeño de la saga, pero que no ha conseguido hacer en el último doblete austro-húngaro.

El renacer de Acosta y Martín

Al margen del gran triunfador del fin de semana, Hungría dejó otros ganadores y perdedores. En este último saco hay que meter a los que hasta ahora eran lo que más batalla habían plantado, Álex Márquez y Pecco Bagnaia, que sumaron entre el sábado y domingo 4 y 7 puntos, respectivamente. Ambos deberían jugarse el subcampeonato, pero por detrás ya acecha la figura de un inspirado Marco Bezzecchi, tercero en Hungría, que está a solo 31 puntos de su compatriota.

El GP de Hungría también sirvió para que Pedro Acosta se reencontrara con su mejor versión. El murciano arrancó los entrenamientos del viernes plantando cara al propio Marc, pero se complicó la vida él solito con sendas caídas en la clasificación y en el sprint. El segundo puesto en la carrera del domingo, además de ser su mejor resultado del año, confirma una dinámica muy positiva que mantiene en las últimas citas el Tiburón de Mazarrón, después de un inicio de año muy dubitativo, que le hicieron dudar de KTM.

Y más inesperado todavía fue el rendimiento de Jorge Martín en Balatón Park. El madrileño sigue recuperándose físicamente en paralelo a su propia pretemporada de adaptación a la Aprilia, en el que es el tercer gran premio consecutivo que hace tras su regreso a la competición. El sábado clasificó 16º, en lo que se suponía que era un resultado normal para él en este momento del año. Pero se desató el domingo, remontando hasta la cuarta plaza y rozando ya un podio que cada vez ve más factible, y que confirmó después que sería el objetivo del año.

Y al margen de MotoGP, destacar también el domingo de gloria de dos de los mayores talentos de la generación que viene en las categorías pequeñas. El hispano-colombiano David Alonso logró la primera de su vida en Moto2 en su primera temporada en la clase intermedia y el novato Máximo Quiles, pupilo de Marc Márquez, ganó sobre la bocina la misma línea de meta en Moto3.