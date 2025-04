Alonso reivindica el «milagro» de acabar 11º con este Aston Martin

David Sánchez de Castro Domingo, 6 de abril 2025, 11:19 Comenta Compartir

Fernando Alonso no oculta su malestar con el coche que le han dado en Aston Martin para este año. El duro peaje para estar a la altura en 2026 supone pasar un 2025 donde acabar 11º, como en Japón, se puede considerar una obra con intervención divina, hasta el punto de que duda que se pueda repetir si no pasa nada raro por delante.

«No somos rápidos para el top-10, ni siquiera para estar en el top-18. Acabar el 11º ha sido casi… un milagro. Ha sido una carrera muy exigente para nosotros, no teníamos el ritmo en general. Estamos en una espiral de la que hay que salir, aunque si descalifican a dos o tres coches ahora cogeremos puntos...», ironizó con cierto sarcasmo.

Sobre la ausencia de acción en pista, Alonso también reivindicó que esto no puede sorprender a nadie a estas alturas y en este circuito. «Esto es Suzuka, no recuerdo carreras ni en el pasado en la que viéramos muchos adelantamientos sin cambios de tiempo. Siempre repetimos lo fantástico que es Mónaco o Suzuka, pero el domingo decimos que son carreras aburridas. Quizás con una parada no fue tan divertido, en el pasado con varias paradas había diferencias de neumáticos. Aunque cuando no tenemos agarre nos quejamos y cuando paramos muchas veces, decimos que los neumáticos no aguantan. En vez de protestar, hay que disfrutar», pidió, con cierto hartazgo.

Regresando a su futuro inmediato, pide mejoras. «Sufrimos para estar en Q3, de hecho todavía no hemos estado, y en carrera también para estar en el top-10. En Bahrein tendremos otra oportunidad tras los test de invierno para aprender de las primeras tres carreras y espero que podamos seguir desarrollando el coche», dijo, antes de elogiar —por segunda vez este fin de semana— la gran actuación de Verstappen. «Ganó cuatro títulos así que puede luchar con un coche algo menos competitivo. La gente no es consciente de lo difícil que es hacer grandes premios perfectos. Me recuerda a mi 2012, con un coche que no era tan bueno y que luchamos por el título», rememoró sobre sus luchas contra Vettel, precisamente en Red Bull.

Sainz, autocrítico

Carlos Sainz no estaba nada satisfecho con su resultado en Suzuka, no tanto porque no pudiera mejorarlo, sino por cómo ha estado atascado casi desde la salida.

«El ritmo estaba ahí, era bueno y me sentía cómodo, pero cuando sales el 15º y te atascas detrás de Lawson», admitió. «Hasta el segundo stint no le he podido pasar y ahí ha sido cuando he podido mostrar más mi ritmo. Hay que aprender a no fallar el sábado con detalles tontos, como el que me costó la Q3 y luego la penalización. En cuanto resolvamos esos detalles podremos empezar a hacer fines de semana un poco más completos, más limpios y puntuar», reivindicó.

En una carrera en la que «para adelantar tenías que inventarte algo raro», Sainz insistió en mirar para adentro: «No vas a puntuar saliendo el 15º». En cualquier caso, no se agobia por las circunstancias que rodean este complicado inicio con Williams. «Me quedo con lo positivo, hay que mejorar todavía ciertas cosas para sentirme más cómodo con el coche y hacer los fines de semana más fáciles. Vamos en la dirección correcta», señaló, antes de confesar las serias penurias que pasa ahora a diferencia de sus años en Ferrari. «Es cuestión de hacer vueltas, aquí veníamos con un sólo alerón delantero nuevo. No puedes arriesgar mucho en la salida. Me lo estoy tomando con un poco de calma para que vayan pasando las carreras e ir cogiendo experiencia», prometió.