Balonmano El título de Liga vuelve a estar en juego en el derbi Arderius lanza en el partido europeo ante el Craiova. / F. DE LA HERA En la pasada edición el triunfo le valió al Bera Bera para ganar la Liga; esta vez le dejaría como líder virtual y seguir a expensas del Rocasa XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 11 mayo 2019, 10:38

El derbi vasco contra el HGB Prosetecnisa Zuazo por segundo año consecutivo se afronta con el título en juego. Si en la pasada edición la victoria lograda en Barakaldo en la última jornada le proporcionó al Super Amara Bera Bera la consecución de su quinta Liga, en este caso el triunfo a las donostiarras les va a servir para evitar perder las opciones de seguir luchando por el título y colocarse como líderes virtuales.

El choque se disputará el domingo a mediodía en el polideportivo de Bidebieta. Los enfrentamientos directos disputados tanto de la Liga como en la final de la Copa de Euskadi cayeron claramente del lado del bando guipuzcoano. El choque jugado en Lasesarre en la ida por 24-34 y la final del torneo euskaldun 20-28. Esto sitúa una vez más al cuadro que dirige Imanol Álvarez como claro favorito. El partido no tiene más trascendencia para las vizcaínas que la honrilla de llevarse el derbi, ya que no tendrá ninguna consecuencia en la clasificación. Para evitar despedirse del campeonato desde la novena plaza necesita ganar estas tres últimas jornadas y esperar que el Málaga caiga en las tres.

LIGA IBERDROLA Clasificación EQUIPO PT 1 Rocasa Gran Canaria 39 2 Super Amara Bera Bera 37 3 Liberbank Gijón 31 4 Mecalia Atlético Guardés 31 5 Elche Mustang 30 6 KH-7 Granollers 28 7 Rincón Fertilidad Málaga 27 8 Aula Alimentos Valladolid 26 9 HGB Prosetecnisa Zuazo 21 10 Godoy Maceira Porriño 16 11 Helvetia Alcobendas 13 12 Canyamelar Valencia 9 13 Morvedre 9 14 Castellón 5

La victoria posibilitaría al Bera Bera recuperar el liderato hasta el miércoles que es cuando el Rocasa tiene que jugar su partido aplazado con el Liberbank Gijón. Mañana afrontará el partido de vuelta de la final de la Challenge con muchas opciones de hacerse por segunda vez con el título, ya que se trajo una jugosa renta de siete goles (23-30) de Polonia ante el Pogon Szczecin.

Imanol Álvarez no se fía de su rival. Considera al HGB Zuazo «un equipo que llega con los deberes hechos, de modo que serán más peligrosas porque no tienen nada que perder y jugarán fuera de casa, de forma que no acusarán nervios, ante un rival con aspiraciones».

Respecto a su grupo comentó que llega con la necesidad «de ganar para seguir optando a la Liga». Cuatro de sus componentes han acudido en estas fechas a la convocatoria de la selección Objetivo 2021. Se trata de Etxeberria, Castellanos, Arderius y Arrojeria .«Espero que para el domingo estén todas en plenitud». En el equipo vizcaíno tres de sus jugadoras recibieron también la llamada del seleccionador.