Balonmano El técnico del Bera Bera piensa en ganar en Rumanía y en nada más Imanol Álvarez. ARIZMENDI XABIER GALARTZA Viernes, 8 febrero 2019, 08:25

Afrontar el domingo el último partido de la fase de grupos de la Copa EHF con opciones de clasificarse o no, no es ningún dilema para Imanol Álvarez. El entrenador del Super Amara Bera Bera parte con la premisa de que «inicialmente no hay opciones y nuestro objetivo debe ser tratar de ganar un partido fuera de casa. Eso significaría dar un paso adelante». Un hipotético triunfo del Nikobing danés mañana en casa del líder y primero de grupo, el Prodavka Vegeta, les impediría aspirar a jugar los cuartos de final.

Independientemente de lo que acontezca en Croacia, espera encontrase en Rumanía un Craiova enrabietado con sed de venganza. «Yo en su lugar prepararía un partido duro con espíritu de revancha y trataría de meter mucha gente en la cancha». Bajo su punto de vista al final «tiene que ser motivante enfrentares al mejor Craiova posible».

Concede un «sobresaliente» al trabajo desarrollado por el Bera Bera en Europa, Liga y Copa, desde hace mes y medio tras el parón del Mundial y destaca su buen estado físico, a pesar de la acumulación de partidos.

En este tiempo reconoce que el rendimiento que han dado en las tres competiciones ha valido para que el equipo se «refuerce moralmente», al tiempo que aclara que esto no aporta «ni puntos ni goles» para pelear por los títulos de Liga y Copa.