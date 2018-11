Snowboard Lucas Eguibar y Regino amenazan con un plante a la federación El rider donostiarra y su compañero reclaman tener un 'skiman' (preparador de tablas) competente IKER MENDIA Lunes, 12 noviembre 2018, 17:03

Lucas Eguibar, ganador, la temporada 2014-15, de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve), competición en la que cuenta dos victorias y otros ocho podios, ha declarado este lunes que «falta un mes para que» empiece la competición y que «no» tienen «un 'skiman' para poder competir en condiciones».

Tanto Eguibar, como su compañero en la selección española el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández -medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur)- amenazan con plantarse si la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) no les contrata un 'skiman' (preparador de tablas) «competente».

«Falta un mes para la primera prueba de la Copa del Mundo -a mediados de diciembre, en la estación austriaca de Montafon (Vorarlberg)- y todavía no tenemos un 'skiman' con el que podamos competir», ha explicado a Efe 'Luki', nacido hace 24 años en San Sebastián, asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 y Diploma Olímpico en los Juegos de Sochi 2014 (Rusia).

«Nos pusieron un 'skiman' que nunca ha hecho snowboardcross (el madrileño Hilario Sánchez) y no entiende de esta disciplina, así que a la hora de competir no podemos confiar en él, porque nunca lo ha hecho. Por lo que no sabemos si va a ser capaz de hacerlo», ha comentado el campeón guipuzcoano.

Negociaciones rotas con 'Trío'

«Lo que pedimos es que traigan a alguien que sepa de verdad lo que es nuestro deporte y cómo lo puede hacer. Hemos intentado hasta ahora con el de antes, con 'Trío' (el italiano Gianluca Trionte). Se ve que las negociaciones no han fructificado y ya está», ha explicado.

«Pero bueno, no se ha llegado a un acuerdo, pero nosotros seguimos sin 'skiman'. Como no nos dan una solución, nos han dicho que de momento estamos con este 'skiman'. Les enviamos un 'e-mail' (correo electrónico) a los responsables de la federación española explicándoles que hasta que no se arregle este asunto no volveríamos a entrenarnos. Y que si es necesario, no competiríamos», ha indicado a Efe Eguibar.

«Regino y yo vivimos de los resultados que hacemos. Y si no los conseguimos, no cobramos nuestras becas», ha apuntado el 'rider' donostiarra. «Entonces, yo sinceramente, no quiero ir a una carrera con un tío con el que no voy a poder lograr resultados. Y si no hago resultados, no cobro, Para no cobrar, cojo y me dedico a otra cosa, ¿no?», ha declarado 'Luki'.

El tiempo vuela

«Creo que se puede buscar alguna solución, aunque ahora está complicado, porque estamos a falta de un mes y han tenido todo el verano para hablar», ha opinado Eguibar, único español en toda la historia que ha ganado la general de la Copa del Mundo de una disciplina de nieve desde que el nacionalizado Johann Mühlegg se anotase la de esquí de fondo durante la campaña 1999-2000.

«Como no nos dan una solución, nos han dicho que de momento estamos con este 'skiman'. Así que, por esa parte, hasta que no lleguemos a una solución y no nos encuentren un 'skiman' competente, digamos, nos negamos a entrenar con el equipo. Así está el asunto», ha comentado a Efe el ganador de la general de la Copa del Mundo de boardercross de 2014-15.