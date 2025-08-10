Janácek pone la corona del verano a 'Making Time'

Cuando la pasada primavera regó de clase la pista de San Sebastián, Arizkorreta atisbó en el horizonte una calurosa tarde de Semana Grande. 'Making Time' ... pasó ese día el examen de la distancia y desde entonces ha cumplido todos los objetivos que ha marcado para ella el fantástico trainer donostiarra. Primero el Teresa, ante las mejores de Madrid. Y este domingo el Donostia Sustapena, controlando esta vez la irrupción de una gran generación de clásicas. El plan necesitaba un último eslabón para ser perfecto. El elemento clave. Un recorrido a medida. Y Janácek se encargó de ejecutarlo con maestría.

El jinete checo marcó el ritmo desde que se abrieron los cajones, y sin que nadie le incomodase, le entregaron la victoria en bandeja. Rara vez se le escapan los triunfos cuando él decide el guion. Le sobran manos e inteligencia para saber lo que necesita cada caballo en función de los rivales que tenga. Cierto que en la recta final su yegua galopó sin fijeza y molestó a 'Sweet Caroline', cortando ésta el avance que estaba teniendo Salmarak. Pero a la ganadora nunca la hubiesen batido.

El Diablo del Este, ambicioso como nadie, explicaba tras la carrera que no fue duro con ella porque es una yegua que te lo da todo. Corazón y clase.

Los más madrugadores se sorprendían al verlo antes de comenzar la reunión, abrigado, haciendo footing por el hipódromo. El sacrificio para montar en 55 kilos y medio a Dembee en un hándicap. El hambre que le lleva a ser el mejor.

La ganadora fue comprada por la Yeguada Rocio para pelear las mejores carreras del país, pero estuvo un año sin competir. Entre algodones, el donostiarra Guillermo Arizkorreta decidió que no corriera en otoño, para recuperar su máximo.

Desde que volvió, cuatro victorias y un segundo puesto. Una obra de arte del preparador vasco, que con la de este domingo, suma seis entorchados en la gran carrera de yeguas, rompiendo el empate que tenía con Mauri Delcher. Más que nadie. Entrando en la leyenda.

Como en sus mejores días

'Sweet Caroline' se hizo con la plata demostrando ser una fabulosa yegua, completando el trío 'Cervinia'. Fue el colofón a una gran jornada de carreras en el hipódromo, que lució como en sus mejores días, con ambientazo y las gradas al rojo vivo, no sólo en lo ambiental. Preludio de lo que se espera el próximo viernes, cuando el recinto del Oria volverá a quedarse pequeño para la Copa de Oro.