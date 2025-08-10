Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Making Time', en la quinta carrera de este domingo. IÑIGO ROYO
Caballos

Janácek pone la corona del verano a 'Making Time'

El donostiarra Guillermo Arizkorreta gana por sexta vez la gran carrera de yeguas tras una actuación que domina desde que se abrieron los cajones

Imanol Arruti

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Cuando la pasada primavera regó de clase la pista de San Sebastián, Arizkorreta atisbó en el horizonte una calurosa tarde de Semana Grande. 'Making Time' ... pasó ese día el examen de la distancia y desde entonces ha cumplido todos los objetivos que ha marcado para ella el fantástico trainer donostiarra. Primero el Teresa, ante las mejores de Madrid. Y este domingo el Donostia Sustapena, controlando esta vez la irrupción de una gran generación de clásicas. El plan necesitaba un último eslabón para ser perfecto. El elemento clave. Un recorrido a medida. Y Janácek se encargó de ejecutarlo con maestría.

