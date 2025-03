«Cuanta más gente practique el bádminton, más fácil es que aparezca gente de nivel»

El donostiarra Andoni Azurmendi, presidente de la Federación Española de Bádminton, ha sido reelegido para desempeñar el cargo otros cuatro años más. Se muestra «ilusionado» ... por poder continuar con los diferentes proyectos que se pusieron en marcha en el anterior mandato.

– Cuatro años más al frente.

– Sí, la Asamblea me eligió como presidente, con un 70%. Es algo que me deja tranquilo, porque el apoyo es consistente. Como es normal, en el día a día, de las llamadas que recibo, 99 son para quejarse de algo y la otra es que se ha equivocado el número. Raravez alguien te llama para felicitarte por una decisión que hemos tomado. Lo positivo todo el mundo lo da por hecho. Estoy contento.

– De los 63 de 68 asambleístas que estuvieron presentes, sumó 44 votos. Lo aprobó de manera notable.

– Así es, estoy tranquilo, porque al final, en la segunda legislatura te evalúan lo que has hecho. En una primera no saben, se tienen en cuenta proyectos y la votación es por cariño y por ilusiones. Esta vez es diferente, estoy contento.

– ¿Qué balance hace de estos primeros cuatro años?

– En la parte deportiva estoy contento porque hay un proyecto deportivo y estamos creciendo con un hándicap. Veníamos de tener una súper deportista como Carolina Marín, una estrella. Nuestro nivel medio ahora es bueno. El bádminton español está entre los tres mejores de Europa, después de Dinamarca y Francia que son potencias. Hemos adelantado a Alemania, Inglaterra, Polonia, a países que tenían una tradición importante, porque tenemos deportistas en el top 100 mundial, en todas las pruebas.

– ¿Ha sido la parte no deportiva más complicada?

– La parte administrativa, el manejo con el Consejo Superior de Deportes es complicado, requiere un montón de burocracia. Yo vengo del mundo privado y me parece una pérdida de tiempo a veces tremenda. Tenemos una carga de trabajo administrativa muy grande. Aunque lo que a mi me toca más, que realmente me está gustando, es el estar en contacto permanente con estas instituciones para ofrecer proyectos. Somos 65 federaciones deportivas intentando hacer lo mismo, así que estamos en pelea.

– ¿Qué federaciones suponen una competencia directa?

– Creo que no competimos contra otros deportes. Muchas veces lo que sí que competimos es por las instalaciones, para que nos las cedan para organizar eventos. Te diría que tenemos una gran ventaja en el hecho de que es un deporte que en televisión se ve muy bien y plásticamente es muy bonito.

– ¿Ha aumentado la practica de bádminton por ocio?

– Muchísimo. Hace cuatro años cuando llegué a la federación tuve una reunión muy interesante con el presidente de la federación de pádel. Y me dijo una frase que me gustó mucho, 'el éxito del pádel es que los malos también juegan'. La federación española de bádminton antiguamente estaba dedicada al alto nivel, pero crecer por arriba es complicado. Hemos incrementado el número de competiciones de niveles bajos, para quien se quiere acercar de una forma lúdica. Ahora tenemos 11.000 licencias nacionales sobre un total de unos, se calculan 200.000 practicantes entre ocio y competición en toda España. Cuanta más gente practique el deporte más fácil será que aparezcan deportistas de nivel.

– ¿Cuantas veces le preguntan si habrá otra Carolina Marín?

– No te lo imaginas... Probablemente no habrá otra Carolina Marín, porque no la ha habido antes, pero no en España, en el mundo. No hay ninguna deportista en el mundo que tenga los resultados de Carolina. Es excepcional, es como si ahora viene un tío de Zambia y gana el campeonato de pelota. ¿Puede volver a ocurrir? Si ha ocurrido una vez, puede ocurrir una segunda, pero es difícil.

– Usted estaba en París cuando se lesionó.

– En el momento de la lesión el pabellón se quedó en silencio. Carolina había llegado a París en un nivel muy alto y estaba jugando a por el oro. El partido estaba ganado. Solo podía perderlo si ocurría lo que finalmente ocurrió. El pabellón se quedó en silencio. Se le oía a ella hablar con Fernando. «Me he roto, me he roto». La ovación duró ocho minutos. Exagerado. Te diría ahora que hay mucha gente que no recordará quién ha sido oro, plata y bronce pero todo el mundo sabe que se lesionó Carolina. Su idea, en principio era haberse retirado en los Juegos Olímpicos en París.

– La Federación organiza el Campeonato Europa absoluto del 2026 y ella quiere retirarse en Huelva. ¿Lo ve posible?

– Estamos trabajando en ello. He tenido alguna reunión con la alcaldesa de Huelva porque estamos en negociaciones para ver dónde se hace ese Campeonato. Es el evento mas pretendido, hemos tenido reuniones con varios ayuntamientos y comunidades, pero lo lógico es que si ella quiere que sea en Huelva, en un pabellón que se llama el Palacio de Deportes Carolina Marín, pues sería lo suyo.

– Con la ausencia de Marín es Clara Azurmendi la líder del bádminton en España. ¿Cómo se presenta el 2025 para ella?

– Tiene una cita muy importante, el campeonato del Mundo que se disputa en agosto en París. No estando Carolina pues es la deportista que está más arriba. Está con ganas, entrenando fuerte para ello a ver si le sonríen los resultados, tenemos esperanzas.

– Mirando al futuro de la Federación entiendo que la idea es dar una continuidad al proyecto.

– La primera cosa de la que me di cuenta al llegar es que en los dos primeros años son para aterrizar. A partir del tercero es cuando empiezas a producir. Para mí, estos próximos cuatro años van a ser mucho más productivos porque ya sé todo lo que tuve que aprender en los dos primeros años.

– En lo personal, ¿qué retos se marca?

– Además, la futura presidenta de la Federación Mundial de ha propuesto formar pare del Council de la Mundial. Reconozco que me da cierto vértigo, pero he aceptado el reto. En abril, en la Asamblea General de BWF, se decidirá.