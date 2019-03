Balonmano El Bera Bera apuntala la portería con la renovación de Renata Lais Arruda Tati Garmendia y Renata, que ha renovado, ayer. / ARIZMENDI No descarta la llegada de otra lateral tras la grave lesión del fichaje O'Mullony XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 28 marzo 2019, 07:09

La portera Renata Lais Arruda prorroga por un año más su compromiso con el Super Amara. La guardameta internacional brasileña cumplirá de este modo su segunda temporada en las filas del conjunto donostiarra y compartirá de nuevo la meta del Bera Bera con Merche Castellanos, la primera en anunciar su continuidad junto a la central Silvia Arderíus. Para la plantilla de la próxima temporada está confirmada además la presencia de la también internacional Maitane Etxeberria, extremo, que tiene contrato en vigor, Sara Gil, Esther Arrojería y el técnico Imanol Álvarez.

La identidad de las jugadoras que de momento conformarán la plantilla de la campaña 2019/20 se completa con los dos fichajes del Aula Valladolid, María O'Mullony y Eli Cesáreo, que también forman parte de la selección española.

Parece que al Bera Bera le ha mirado un tuerto con estos fichajes ya que ambas jugadoras están lesionadas. La pivote Cesáreo se sometió a una operación de menisco hace dos semanas y se estima un plazo de recuperación de mes y medio, mientras que la lateral derecho O'Mullony causará baja durante ocho meses como consecuencia de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, de la que fue operada ayer con éxito. Esto le impedirá iniciar la pretemporada con su nuevo equipo, situación que el Bera Bera ha vivido anteriormente con otras jugadoras.

Tati Garmendia, máxima responsable de la sección, no descarta incorporar otra lateral más para solventar el contratiempo. «Lo decidiremos en los próximos días. Nuestra intención es comenzar la temporada con siete primeras líneas. Por eso, si María se opera ahora probablemente no habría necesidad de incorporar a ninguna más ya que estaría disponible en octubre o noviembre. Lo tenemos que ver».

Renata Arruda comenta que «estoy muy contenta por la renovación». Tenía ofertas de otros clubes. «Puse todo en una balanza y pensé que lo mejor era quedarme aquí para jugar por el título de Liga y en Europa. Es lo que más me interesa. Me he adaptado muy bien al equipo y a la ciudad. Aunque habrá muchos cambios de jugadoras, el equipo va a crecer».