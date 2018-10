No hay quien tosa al Bidasoa en Artaleku

El Bidasoa-Irun demostró este sábado que lo de hace siete días en Cangas fue ese borrón que tienen hasta los mejores escribanos. A los irundarras no les pesó la obligación de ganar para seguir con los mejores y se impuso sin problemas al Teucro en un Artaleku que se está convirtiendo en un fortín. El 32-21 con el que finalizó el choque deja claro lo que sucedió en el duelo. Los de Jacobo Cuétara no dieron opciones a su rival y sumaron su cuarto triunfo en cuatro partidos en casa. Ya llevan nueve puntos y son terceros. Ojo con este Bidasoa.

Los minutos previos al partido fueron una vigilancia constante al brazo derecho de Rodrigo Salinas. El doctor le aconsejaba no jugar, pero el lateral chileno no quiso dejar la primera línea huérfana de un jugador zurdo y acabó ayudando a su equipo. Aunque de inicio el que ocupó su puesto fue Kauldi Odriozola, que se desenvuelve casi tan bien en el lateral como en el extremo. El que sí que no pudo pisar la cancha fue Rudy Seri.

Pero estos contratiempos parecieron no existir. El Bidasoa-Irun tardó unos minutos en encontrarse a sí mismo, pero cuando lo hizo resultó un equipo imparable para el Teucro. Durante los primeros treinta minutos del partido funcionó todo en el equipo de Jacobo Cuétara. Desde la portería hasta el ataque, pasando lógicamente por una defensa imperial que dejó a los gallegos en solo nueve goles en tiempo de descanso.

32 Bidasoa Rangel (14 paradas), Zabala (1 gol), Renaud (3), Barthe (3), Tesoriere (1), Serrano (2), Cavero (8, 1 de penalti) -siete inicial- Ledo (4), Aldaba (2), Kauldi (2), Esteban Salinas (4), De la Salud (1), Rodrigo Salinas (3), Azkue (2). 21 Teucro Santana (6 paradas), Fernández, Hernández (2), Quintas (1), Moyano (4), Cangiani (2), Gómez (2) -siete inicial- García (5 paradas), Suárez (3), Rial, Cutura (3), Gehrhardt (1), Fischer (1), Pereiro, Remeseiro (1). Marcador cada cinco minutos 1-1, 4-2, 6-5, 9-6, 13-7, 17-9 (descanso) 19-12, 21-13, 23-14, 25-17, 28-19, 32-21. Árbitros Friera y Menéndez. Excluyeron a los locales Esteban Salinas, Renaud y Tesoriere. A los visitantes Quintas y Hernández. Incidencias 1.700 espectadores en el polideportivo Artaleku

Gran culpa de ello tuvo Rangel Luan, el portero brasileño que cerró el primer tiempo con once paradas y más de un cincuenta por ciento de efectividad. Y ya saben que en este deporte, cuando la portería y la defensa funciona, lo lógico es que el ataque juegue con más tranquilidad y se vaya rompiendo el partido.

La igualdad solo duró hasta el 6-6. El 6-5, obra de Esteban Salinas, llegó con exclusión para los visitantes. El ex de la Arrate Cutura, que sigue jugando a sus 38 años empató, pero el Bidasoa-Irun se fue de ese empate hasta el 9-6. Fue la primera brecha en el marcador. Los de amarillo hicieron la herida mucho más grande. El parcial, desde ahí al descanso, fue escandaloso. Los de Irun solo recibieron tres goles en 14 minutos, le metieron a su rival un 8-3 y al descanso se llegó con un claro 17-9.

Hubo tiempo hasta para el espectáculo, el que ofrecieron Sergio De la Salud y Rodrigo Salinas con un fly que creó el primero y finalizó el segundo. Sí, el mismo Rodrigo que al principio no iba a jugar. Y tampoco estuvo nada mal el cierre de la primera mitad. Un gol de Cavero casi sobre la bocina. Vamos, una fiesta.

Goles y paradas para todos

Las cosas le salieron tan bien al cuadro amarillo que todos los jugadores tuvieron su momento de gloria. Todos los hombres de campo marcaron y los dos porteros también pudieron celebrar paradas.

En la segunda parte jugó Xoan Ledo y detuvo cuatro de los ocho lanzamientos que le hicieron. Y entre los goleadores hay que destacar a Tesoriere, que marcó su primer gol como bidasotarra y lo hizo desde su campo, y a Iñaki Cavero, que se exhibió con un soberbio ocho de nuevo. El extremo irundarra marcó de penalti, a la contra, desde su posición, con rosca y de vaselina.

Hacía mucho tiempo que el Bidasoa-Irun no transmitía las sensaciones que está transmitiendo en este inicio de temporada. Su defensa es de las mejores del campeonato y en ataque el equipo se está encontrando cómodo. Y Artaleku está siendo un fortín, nadie se ha llevado un punto de Irun. Es pronto, pero apunta a temporada ilusionante.