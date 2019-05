Balonmano Alba Menéndez renueva por otro año con el Bera Bera Alba Menéndez y Tati Garmendia, ayer en Bidebieta. / MICHELENA La lateral zarauztarra y capitana es la tercera guipuzcoana confirmada para la próxima temporada, junto a Arrojeria y Etxeberria XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 17 mayo 2019, 07:10

La capitana del Super Amara Bera Bera, Alba Menéndez, confirmó ayer que continuará un año más, con lo que cumplirá su undécima temporada en el primer equipo, con el que debutó con 17 años y donde ha marcado más de 500 goles.

La lateral zarauztarra se convierte de esta manera en la tercera guipuzcoana confirmada para la próxima campaña, junto a la extremo lezotarra Maitane Etxeberria y la central usurbildarra Esther Arrojeria, que cuentan con contrato en vigor, al igual que la también extremo catalana Sara Gil, que se incorporó a las filas del combinado de Bidebieta en diciembre.

El resto de nombres confirmados son los de las metas Castellanos y Renata Lais Arruda, la central Arderíus, la pivote Nekane Terés, así como los dos fichajes procedentes del Aula Valladolid, María Prieto O'Mullony (central) y Eli Cesáreo (pivote) y Emma Boada (central) del Rincón Fertilidad Málaga. El capítulo de bajas confirmadas lo conforman hasta la fecha la argentina Elke Karsten, la pivote catalana Judith Sans y las guipuzcoanas Nora Azurmendi, Uxue Ezkurdia y Estitxu Berasategi. Todavía queda por despejarse el futuro de varias de las actuales jugadoras.

«Ha sido fácil»

Acompañada por la responsable de balonmano del club, Tati Garmendia, Menéndez expresó su satisfacción por seguir en el equipo. «Estoy en casa, no he tenido dudas y ha sido fácil», dijo. «Estar aquí te motiva y te ilusiona. Me hace seguir con ganas», añadió. Garmendia se mostró encantada. «Es un referente a nivel profesional y a nivel de Gipuzkoa», señaló.