Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zubizarreta, Ansorregi, Maiza, Motos y Eneko Martínez posan delante del colegio mayor Olarain. GBC

El GBC jugará cuatro amistosos en pretemporada

El primero será ante Baskonia a puerta cerrada y los tres siguientes, Flamengo, Iraurgi y Cantabria, serán en el Amenabar Arena con entrada gratuita

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:20

El Inveready Gipuzkoa Basket ha programado cuatro encuentros amistosos para llegar en las mejores condiciones posibles a su estreno liguero, que será el fin de ... semana del 27 y 28 de septiembre. Además, con un inicio trementademente complicado ante Coruña, Estudiantes y Obradoiro en las tres primeras jornadas. Los seguidores del conjunto guipuzcoano podrán ver tres enuentros del GBC, ya que se disputarán en el Amenabar Arena. El primer choque de preparación será a puerta cerrada y el rival, de campanillas: el Baskonia. Los de Sergio García echarán a sudar en la cancha de entrenamiento del equipo gasteiztarra el sábado 6 de septiembre. Este primer test será doce días después de arrancar los entrenamientos y no trascenderá ni el resultado ni habrá imágenes del choque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viaja quince días a Francia y no da crédito a su vuelta: «Cuando llegué al País Vasco fue como entrar en Rumanía»
  2. 2 Fiestas de cumpleaños ilegales en los parques públicos
  3. 3 «Te vas a hinchar a correr»: el aviso a Merino para que no fichara por este equipo cuando jugaba en la Real
  4. 4 Un cliente se sorprende por el precio de una cerveza y una coca-cola al ver el ticket: «En ningún sitio te cobran lo mismo»
  5. 5

    Muere una niña de un año en un accidente en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  6. 6

    Más de 200 usuarios denuncian robos, atracos y falta de mantenimiento en el parking de La Concha
  7. 7 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  8. 8 Vecinos de Hendaia piden limitar los vuelos del aeropuerto de Hondarribia
  9. 9

    La desolación de una familia vasca en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  10. 10

    Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El GBC jugará cuatro amistosos en pretemporada

El GBC jugará cuatro amistosos en pretemporada