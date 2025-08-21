El GBC jugará cuatro amistosos en pretemporada

El Inveready Gipuzkoa Basket ha programado cuatro encuentros amistosos para llegar en las mejores condiciones posibles a su estreno liguero, que será el fin de ... semana del 27 y 28 de septiembre. Además, con un inicio trementademente complicado ante Coruña, Estudiantes y Obradoiro en las tres primeras jornadas. Los seguidores del conjunto guipuzcoano podrán ver tres enuentros del GBC, ya que se disputarán en el Amenabar Arena. El primer choque de preparación será a puerta cerrada y el rival, de campanillas: el Baskonia. Los de Sergio García echarán a sudar en la cancha de entrenamiento del equipo gasteiztarra el sábado 6 de septiembre. Este primer test será doce días después de arrancar los entrenamientos y no trascenderá ni el resultado ni habrá imágenes del choque.

Para eso habrá que esperar al viernes 12 de septiembre, día en el que el Gipuzkoa Basket disputará su segundo encuentro amistoso ante el Flamengo brasileño. Será en el Amenabar Arena a partir de las ocho de la tarde. El Flamengo, que cuenta con jugadores de buen nivel, está realizando una gira por Europa siendo rival de varios equipos de ACB y Primera FEB. El martes 16 de septiembre será el tercer encuentro, un choque ya clásico ante el Biele Iraurgi. Una buena piedra de toque para los urolatarras, quienes también estarán afinando su puesta a punto para el inicio liguero en Segunda FEB. El balón se lanzará al aire a partir de las ocho de la tarde.

Contra Lolo Encinas

Y el último ensayo de esta pretemporada, una semana antes del arranque liguero, será ante el Alega Cantabria entrenado por Lolo Encinas. El único partido ante un rival de la misma categoría y que dará comienzo el viernes 19 de septiembre a partir de las ocho y media de la tarde. El club anuncia que la entrada para todos estos partidos en el Amenabar Arena será gratuita. Se abrirá tan solo un puerta y a partir de ahí irán accediendo todos los aficionados a las gradas del pabellón donostiarra.

Estos días están siendo los clásicos de reconocimientos médicos, antes de que el equipo empiece a botar el balón. Lo hará el próximo lunes y a partir de las 12.30 de la mañana las puertas del José Antonio Gasca se abrirán para que el público y los aficionados puedan presenciar in situ la parte final del entrenamiento en la pista del barrio de Amara. Por ahora, el GBC espera a que se cambie la arena del coso y se vaya poniendo la pista de juego en Illunbe para poder entrenar en su cancha de local.

Los jugadores del GBC van arribando a la capital guipuzcoana, donde los primeros en posar con una bufanda del club han sido los de casa. Aitor Zubizarreta, Manex Ansorregi, Gaizka Maiza, Mikel Motos y Eneko Martínez ya se encuentran concentrados en el colegio mayor Olarain. Es la gran novedad de esta pretemporada donde allí estarán los jugadores hasta el 1 de septiembre. Se esperan las llegadas de Nacho Arroyo, Lance Terry, Ignacio Rosa y Javi Nicolau para juntarse con los jugadores guipuzcoanos, con lo que Sergio García contará con un nutrido primer grupo de jugadores para arrancar los entrenamientos

Quedarán cuatro miembros de la plantilla del Inveready que irán llegando a partir del lunes. Son Tyler McGhie, quien se retrasa por temas con el visado y Tanor Ngom por motivos personales. Los otros dos jugadores son susceptibles de jugar el Eurobasket. Ondrej Hanzlik está convocado por Chequia aunque puede haber algún descarte en el equipo de Diego Ocampo y Giorgi Korsantia, que parece un fijo en la selección de Georgia como sustituto de Toko Shengelia.