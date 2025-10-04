El GBC le ha dado la vuelta a su primera derrota y quiere asaltar el MovistarArena Sergio García afirma que el 'Estu' tiene «un plantillón» pero ve a su equipo con capacidad de ganar. Tanor Ngom debutará con el GBC

Raúl Melero Sábado, 4 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

«Hemos sacado conclusiones de todo tipo, también positivas y ha sido una buena semana de entrenamientos».Sergio García destaca que el GBC le ha ... dado la vuelta a la derrota en su estreno ante el Coruña y se enfoca «en intentar incomodar» al Estudiantes mañana (18.30 horas). «Una cancha preciosa, donde se debe jugar bien», indica sobre el Movistar Arena. El vídeo no engaña y el revisado del post partido ante el Coruña, García dice que «de los 22 triples 16 estaban bien tirados», confesó ante el 1 de 22 que firmó su equipo. «Alguien que sabe de baloncesto me dijo después que con ese porcentaje debíamos haber perdido por treinta», sostuvo.El Gipuzkoa Basket en estas cinco temporadas anteriores en la Primera FEB no ha podido ganar en la pista estudiantil. «Tienen un plantillón», dice el entrenador del GBC quien podrá contar conTanor Ngom y sus 2,18. «En los entrenamientos ya se ve que es capaz de cambiar todos los tiros que son cerca suyo.En ataque tenemos una opción más porque cualquier balón que le llega lo mete para abajo.Esperemos que nos pueda ayudar».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión