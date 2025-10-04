Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio García, durante un tiempo muerto el pasado domingo en el Amenabar Arena. Lobo Altuna

El GBC le ha dado la vuelta a su primera derrota y quiere asaltar el MovistarArena

Sergio García afirma que el 'Estu' tiene «un plantillón» pero ve a su equipo con capacidad de ganar. Tanor Ngom debutará con el GBC

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:00

Comenta

«Hemos sacado conclusiones de todo tipo, también positivas y ha sido una buena semana de entrenamientos».Sergio García destaca que el GBC le ha ... dado la vuelta a la derrota en su estreno ante el Coruña y se enfoca «en intentar incomodar» al Estudiantes mañana (18.30 horas). «Una cancha preciosa, donde se debe jugar bien», indica sobre el Movistar Arena. El vídeo no engaña y el revisado del post partido ante el Coruña, García dice que «de los 22 triples 16 estaban bien tirados», confesó ante el 1 de 22 que firmó su equipo. «Alguien que sabe de baloncesto me dijo después que con ese porcentaje debíamos haber perdido por treinta», sostuvo.El Gipuzkoa Basket en estas cinco temporadas anteriores en la Primera FEB no ha podido ganar en la pista estudiantil. «Tienen un plantillón», dice el entrenador del GBC quien podrá contar conTanor Ngom y sus 2,18. «En los entrenamientos ya se ve que es capaz de cambiar todos los tiros que son cerca suyo.En ataque tenemos una opción más porque cualquier balón que le llega lo mete para abajo.Esperemos que nos pueda ayudar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  3. 3 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  4. 4

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  5. 5

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  6. 6

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  7. 7

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  8. 8 Descubre la complejidad de aterrizar a ojo en el aeropuerto de San Sebastián: «Cada vuelo es un pequeño reto superado»
  9. 9

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  10. 10 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El GBC le ha dado la vuelta a su primera derrota y quiere asaltar el MovistarArena

El GBC le ha dado la vuelta a su primera derrota y quiere asaltar el MovistarArena