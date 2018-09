Liga de Naciones Southgate: «Inglaterra debe crecer ante los mejores equipos» Southgate, en rueda de prensa. / AFP «Históricamente, nuestro balance ante los grandes es malo», advierte el seleccionador de los 'Pross' RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Londres Viernes, 7 septiembre 2018, 21:13

El seleccionador inglés, Gareth Southgate, analizó el partido ante España, el primero que juega su selección tras el Mundial de Rusia, en el que Inglaterra generó mucha ilusión entre los aficionados aunque no pudo superar las semifinales ante Croacia. Habrá en el equipo al menos nueve de los jugadores que estuvieron contra Croacia en el retorno a Inglaterra tras el torneo. «Por supuesto que la base del equipo será esa porque tuvimos grandes actuaciones y deseamos que siga así. Lo que pasó en el verano fue brillante y es espectacular que haya un lleno en el estadio, que todo el mundo sienta el cariño generado y que podamos estar otra vez delante de nuestros hinchas. Pero lo que pasó en verano terminó, y ahora hay que dar un paso adelante y tener nuevos desafíos. El deporte no espera por nadie, tienes que seguir avanzando, evolucionando y creciendo en esa competición. Se que los jugadores tienen esa mentalidad y todo ellos están en una edad en que lo siguiente es la cosa más importante para ellos».

El técnico recuerda que es el trabajo es para crecer como equipo y mejorar. «En el Mundial queríamos resultados pero ahora lo más importante es crecer como equipo, desarollar la idea en la que jugamos. Queremos mejorar los detalles tácticos del modo en el que jugamos, probarnos a nosotros mismos en los próximos meses ante algunos de los equipos más top que hay. Nuestro balance con los grandes históricamente es malo. En los últimos 18 meses hemos jugado contra Brasil, Alemania, Italia, España pero no hemos podido ganar esos partidos. Debemos crecer ante los mejores equipos».

Southgate analizó la nueva España de Luis Enrique, que no podrá contar con jugadores como Iniesta, Piqué o Silva, que han decidido dejar la selección. «Esperamos un gran desafío. Sabemos de la calidad de los jugadores, de la profundidad que ellos tienen y que con la decepción que vivieron en los últimos torneos, unido a esas retiradas de algunas de las leyendas, estarán realmente hambrientos de demostrar. La base del equipo será similar, aunque doy por hecho que habrá diferencias por lo que Luis Enrique quiere imponer. Será un gran test para nosotros y estamos deseando afrontarlo».

El técnico inglés no quiso tildar a Kane como el mejor delantero del mundo en este momento, aunque le alabó. «Creo que si miro a otros seleccionadores a ellos les gustaría estar en mi posición de poder seleccionarle. De hecho, me senté con algunos de ellos en ciertos partidos y me dijeron exactamente eso. Lo más increíble que Harry solo tiene 24 años. Eso es realmente excitante», cree el técnico que le augura un gran futuro.