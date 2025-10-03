Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis de la Fuente Afp
Mundial | Fase de clasificación

De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»

El seleccionador explica la polémica con el técnico azulgrana por la última convocatoria de Lamine Yamal

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:39

Comenta

La convocatoria de Lamine Yamal parecía incuestionable, pero centró la rueda de prensa posterior a la lista facilitada por Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria. Las declaraciones cruzadas entre Hansi Flick y el seleccionador habían abierto la posibilidad de que el futbolista azulgrana pudiera no estar convocado en esta llamada. «No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía», dijo el técnico riojano con cierto sabor a mensaje al alemán.

«Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los jugadores», dijo De la Fuente sobre lo que dijo Flick de que en la selección no se «cuidaba a los jugadores». «Es lo que me sorprende, que un exseleccionador opine así. Pero sin más, cada uno dice lo que tenía que decir», añadió.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  6. 6

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  7. 7 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  8. 8 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  9. 9

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  10. 10 La reunión de los participantes de El Conquis en una boda tradicional vasca: «Estamos de boda con los Yocahu»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»

De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»