Sub-21 España aspira a los Juegos en el Europeo Ceballos, Vallejo, Mayoral y Jorge Meré, en Bolonia. / RFEF La selección de Luis de la Fuente, con la anfitriona Italia como primera rival, necesita alcanzar las semifinales para estar en Tokio JONAY ANTÓN Madrid Sábado, 15 junio 2019, 08:34

España, actual subcampeona de Europa en la categoría sub-21, tras perder ante Alemania en 2017 en el torneo disputado en Polonia, busca resarcirse en Italia, donde intentará conquistar el título. No es el único objetivo en mente del combinado nacional, ya que la selección que dirige Luis de la Fuente quiere estar entre las cuatro mejores para asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La Eurocopa sub-21 no será un camino de rosas para España. La selección afrontará un grupo complicado, que cuenta con Bélgica, que no perdió en la clasificación y llega en línea ascendente, a pesar de perder sus dos últimos amistosos frente a Francia y Dinamarca. Por otra parte está Polonia, que aunque fue segunda en su grupo, cuenta con el goleador de la fase de acceso al Europeo, el delantero y capitán Dawid Kownacki, que marcó 10 tantos. Pero si hay alguien temible y que puede complicar las cosas a España, esa es la anfitriona, la primera rival de la selección, este domingo (21:00 h. Cuatro). Para Italia este campeonato puede ser su punto de inflexión de cara a las próximas grandes citas del fútbol de selecciones. A pesar de la ausencia de Donnarumma y la baja por lesión de Calabria, el conjunto de Luigi Di Bagio cuenta con un plantel convincente e ilusionante. Presume de jugadores como Moise Kean, que ha explotado con la Juventus; el delantero Patrick Cutrone; el joven portero del Nápoles Alex Meret; y especialmente, los centrocampistas Nicoló Zaniolo (Roma) y Nicoló Barella (Cagliari), que tienen un buen manejo de pelota, gol, entre otras cualidades, y están llamados a recibir grandes ofertas este verano.

Grupo B

Destaca Alemania, la vigente campeona. Asimismo, cuatro jugadores se mantienen con respecto al equipo que levantó el trofeo en 2017, como son Levin Öztunali, Mahmoud Dahoud, Waldemar Anton y Nadiem Amiri. Como novedades en el combinado teutón se encuentra el meta del Schalke 04 Alexander Nübel, descrito por los expertos como el nuevo Manuel Neuer. Los de Stefan Kutz empiezan el próximo lunes frente a Dinamarca, en la que destaca el centrocampista del Copenhagüe Robert Skov por su faceta goleadora (ocho tantos). Los otros dos rivales son Austria y Serbia, que ya se vieron las caras en la fase de clasificación. Se espera mucho de los serbios y los madridistas estarán pendientes de la actuación de su nuevo delantero, Luka Jovic.

Grupo C

Probablemente, el grupo más igualado. No hay un claro favorito si se siguen las tendencias. Por nombre, Inglaterra y Francia son las elegidas pero deben tener cuidado con Croacia y Rumanía, dos selecciones que pueden complicar la vida a cualquiera. En el combinado inglés destaca el centrocampista del Manchester City Phil Foden. Entre los franceses, el central Dayot Upamecano, jugador del Red Bull Leizpig, llamado a ser uno de los defensas del futuro. De hecho, Arsenal y Barcelona están pendientes de ver qué papel hace el jugador de 20 años. En los croatas destaca el extremo de 20 años Josip Brekalo, que actualmente milita en el Wolfsburgo alemán. Por último, en el combinado rumano hay polémica, ya que el centrocampista Râzvan Marin, recientemente fichado por el Ajax, no jugará el Europeo porque el seleccionador Mirel Radoi considera que no conoce sus métodos, ya que que no ha estado en ninguna convocatoria en esta categoría.

Pasaporte Olímpico

Para conseguir el billete a Tokio 2020 los aspirantes tendrán que conseguir llegar a semifinales. Pero se presenta una complicación. Si Inglaterra (que no participa en la categoría de fútbol olímpica) llega a esta ronda, irían tres de los cuatro semifinalistas y para decidir el cuarto y último equipo los dos segundos que no lograron llegaron lograr a esta ronda jugarían un 'playoff'. Este partido sería el 28 de junio en Cesena.

El formato

De los tres grupos en los que está dividida la Eurocopa pasan directamente a semifinales los campeones y el mejor segundo. Pase lo que pase, los ganadores de los grupos A y B no se verían las caras hasta la final.

Con VAR

El videoarbitraje hará acto de presencia por primera vez en la historia de este torneo. Asimismo, los colegiados Estrada Fernández y De Burgos Bengoetxea son los árbitros españoles seleccionados para la competición.

La lista

Como última novedad, destaca el sustituto de Pedro Porro. El lateral del Girona sufrió una lesión muscular y en su lugar ha ido Pol Lirola, del Sassuolo. En la selección nacional sobresale el mediocampo. Una zona de mucho nivel con nombres importantes como los absolutos Fabián, Dani Ceballos y Mikel Oyarzabal. Además, cuenta con otros jugadores prometedores que están destinados a romper la puerta, como Carlos Soler, Fornals, fichado este vierners por el West Ham, y Pedraza, entre otros.

Porteros: Unai Simón, Antonio Sivera y Dani Martín.

Defensas: Martín Aguirregabiria, Pol Lirola, Jorge Meré, Jesús Vallejo, Unai Núñez, Aarón Caricol y Junior.

Medios: Zubeldia, Marc Roca, Mikel Merino, Fabián Ruiz, Dani Ceballos, Fornals, Carlos Soler, Mikel Oyarzabal, Pedraza y Dani Olmo.

Delanteros: Borja Mayoral, Rafa Mir y Manu Vallejo.