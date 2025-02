El Mundial 2030 fue otro de los puntos importantes en la presentación de la candidatura de Manu Díaz. Los rumores sobre la entrada de Valencia ... como sede en detrimento de otra ciudad han situado a Donostia en el centro del debate, aunque el actual presidente de la FGF está convencido de que Anoeta no perderá su actual estatus. «Estamos tranquilos porque Donostia es una candidatura potente», ha asegurado.

Ha destacado las bondades de la candidatura donostiarra, principalmente «que tenemos un estadio que ya es una realidad, que no trabajamos sobre plano» mientras mostró sus dudas en que alguno de los proyectos presentados llegue a término a tiempo.

Alabó la capacidad de la ciudad en albergar grandes eventos como «el Zinemaldi, el Jazzaldi o dos conciertos de Bruce Springsteen. No creo que haya 300 ciudades españolas que alberguen un concierto de esa magnitud». «Los franceses han visto claro el potencial de esta ciudad llevando partidos de rugby del Top 14», añadió para dejar claro que el supuesto problema de alojamiento no debe ser ningún contratiempo. «Sabemos que la ciudad no tiene la capacidad de otras», pero no se contempla la oferta hotelera que hay en Pamplona, en Iparralde o en los alrededores de Donostia«, dijo.

Sobre el transporte destacó que «tenemos cuatro aeropuertos muy cerca» y que aunque las conexiones ferroviarias son mejorables, «desde Europa por tren se puede llegar muy fácil hasta Hendaia, que está aquí al lado».

Sin embargo, en estos temas muchas veces no basta con los méritos y juegan un papel importante las influencias políticas. A este respecto Díaz se mostró más tranquilo si cabe. «Trabajemos como lo hacemos los guipuzcoanos. Estoy seguro de que Anoeta será sede del Mundial. Euskadi se merece tener dos sedes».