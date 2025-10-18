Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javi Soroeta, ayer en Gal. B. Duarte

El Sestao derrota otra vez al Real Unión, que termina el partido frustrado

Los irundarras se sintieron este sábado inoperantes ante un rival que los dejó sin puntos y cargados de malas sensaciones

Iñigo Morondo

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:52

El Real Unión perdió este sábado la condición de invicto en liga contra el único equipo que le había ganado esta campaña en competición oficial. ... El Sestao River, que eliminó a los irundarras de la Copa Federación, asaltó Gal. No sólo se llevó los tres puntos, maniató a los locales que acabaron totalmente frustrados.

