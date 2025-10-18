El Sestao derrota otra vez al Real Unión, que termina el partido frustrado
Los irundarras se sintieron este sábado inoperantes ante un rival que los dejó sin puntos y cargados de malas sensaciones
Sábado, 18 de octubre 2025, 22:52
El Real Unión perdió este sábado la condición de invicto en liga contra el único equipo que le había ganado esta campaña en competición oficial. ... El Sestao River, que eliminó a los irundarras de la Copa Federación, asaltó Gal. No sólo se llevó los tres puntos, maniató a los locales que acabaron totalmente frustrados.
Real Unión
on Tena;Fontán, Hugo, Molina, Labaka (Musta, m. 64);De La Mata, Gaubeka (Mecerreyes, min 45);Unai García (Laken Torres, m. 64), Arruti (Laghdaf), Telle;Miguélez (Soroeta, min. 45).
-
Sestao River
Iruarrizaga;Etxeberria, Montero, Argente, Jon Rojo; Sarriegi, Lamadrid (Erdozia, m. 84); Ieltxu García Pradera, m. 84), Jorge García (Del Río, m. 88), Jon Madrazo (Barbarín, m. 74);Asier Benito (Laka, m. 74).
-
Goles 0-1, m. 11, Asier Benito. 0-2, min. 61, Jorge García
-
Árbitro David Ruiz Martín, amonestó a Javi Fontán de los locales y Lamadrid, Rojo, Sarriegi y Madrazo del Sestao River
No pasó casi nada en un primer tiempo con un Real Unión desdibujado y un Sestao River con la lección muy clara. Los vizcainos, sin brillar generaron corners, centros al área y se encontraron un gol por un mal pase de Labaka a su portero que se quedó muy corto. Asier Benito, de cuyo olfato algo saben las gradas del Stadium Gal, cazó la oportunidad, aunque Tena casi le priva de cumplir la ley del ex.
Salió algo mejor el equipo de Ramsés Gil del vestuario y durante media hora, consiguió cambiar la tendencia del partido. El Sestao River ya no hacía las faltas cuando quería, sino cuando las necesitaba y así llegaron cuatro amarillas para los verdinegros y varias faltas peligrosas cerca de su área.
Pero el Real Unión no supo aprovecharlas para generar verdadero peligro. Muy al contrario, en una de ellas, con el equipo txuribeltz fuera de posición, la rápida recuperación sestaotarra se convirtió en una contra relámpago en las botas de Jon Madrazo. El extremo fue capaz de llegar hasta el área y hacerse hueco para sacar el chut. En esa ocasión Tena sí consiguió evitar el castigo de un ex, pero el rechace lo empujó a la red Jorge García.
Era el mejor momento del Real Unión, pero el saldo no pudo ser peor. La ansiedad se le fue volviendo pegajosa y prácticamente hasta los últimos cinco minutos no consiguió generar peligro. La última ocasión, con un buen centro Laghdaf, mal rematado por Mecerreyes y que Soroeta tampoco consiguió dirigir a puerta es casi el reflejo de la incapacidad txuribeltz de ayer para estar cerca del gol.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión