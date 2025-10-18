El Sestao derrota otra vez al Real Unión, que termina el partido frustrado

El Real Unión perdió este sábado la condición de invicto en liga contra el único equipo que le había ganado esta campaña en competición oficial. ... El Sestao River, que eliminó a los irundarras de la Copa Federación, asaltó Gal. No sólo se llevó los tres puntos, maniató a los locales que acabaron totalmente frustrados.

Real Unión on Tena;Fontán, Hugo, Molina, Labaka (Musta, m. 64);De La Mata, Gaubeka (Mecerreyes, min 45);Unai García (Laken Torres, m. 64), Arruti (Laghdaf), Telle;Miguélez (Soroeta, min. 45). - Sestao River Iruarrizaga;Etxeberria, Montero, Argente, Jon Rojo; Sarriegi, Lamadrid (Erdozia, m. 84); Ieltxu García Pradera, m. 84), Jorge García (Del Río, m. 88), Jon Madrazo (Barbarín, m. 74);Asier Benito (Laka, m. 74). Goles 0-1, m. 11, Asier Benito. 0-2, min. 61, Jorge García

Árbitro David Ruiz Martín, amonestó a Javi Fontán de los locales y Lamadrid, Rojo, Sarriegi y Madrazo del Sestao River

No pasó casi nada en un primer tiempo con un Real Unión desdibujado y un Sestao River con la lección muy clara. Los vizcainos, sin brillar generaron corners, centros al área y se encontraron un gol por un mal pase de Labaka a su portero que se quedó muy corto. Asier Benito, de cuyo olfato algo saben las gradas del Stadium Gal, cazó la oportunidad, aunque Tena casi le priva de cumplir la ley del ex.

Salió algo mejor el equipo de Ramsés Gil del vestuario y durante media hora, consiguió cambiar la tendencia del partido. El Sestao River ya no hacía las faltas cuando quería, sino cuando las necesitaba y así llegaron cuatro amarillas para los verdinegros y varias faltas peligrosas cerca de su área.

Pero el Real Unión no supo aprovecharlas para generar verdadero peligro. Muy al contrario, en una de ellas, con el equipo txuribeltz fuera de posición, la rápida recuperación sestaotarra se convirtió en una contra relámpago en las botas de Jon Madrazo. El extremo fue capaz de llegar hasta el área y hacerse hueco para sacar el chut. En esa ocasión Tena sí consiguió evitar el castigo de un ex, pero el rechace lo empujó a la red Jorge García.

Era el mejor momento del Real Unión, pero el saldo no pudo ser peor. La ansiedad se le fue volviendo pegajosa y prácticamente hasta los últimos cinco minutos no consiguió generar peligro. La última ocasión, con un buen centro Laghdaf, mal rematado por Mecerreyes y que Soroeta tampoco consiguió dirigir a puerta es casi el reflejo de la incapacidad txuribeltz de ayer para estar cerca del gol.