Málaga renuncia al Mundial 2030

Antonio Góngora Sábado, 12 de julio 2025, 13:08 Comenta Compartir

Las instituciones tiran la tolla, bajan los brazos y admiten un fracaso histórico en la gestión un acontecimiento fantástico para la ciudad, la provincia y el fútbol: Málaga renuncia al Mundial. Esta histórica decisión en contra de los intereses generales y causada por una mala gestión la acaba de comunicar el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, tras una reunión con representantes del club, de los aficionados y también en presencia de responsables de las otras dos instituciones, la Junta y el Ayuntamiento (sigue aquí en directo la rueda de prensa).

Los múltiples problemas encontrados por las instituciones por la deficiente gestión sobre este asunto realizado en los últimos años ha llevado a un callejón sin salida que finalmente ha derivado en este triste momento para Málaga y sobre todo el equipo blanquiazul, al que se le priva de disponer de un estadio actualizado, moderno y suficiente para las próximas décadas. Era evidente que la lentitud estaba siendo la nota dominante del proyecto, sin que se observaran evidencias de actividad, fundamentalmente se comparaban con otras sedes.

«No merece la pena», ha dicho el regidor tras exponer los problemas y razones que han llevado a ello. En su intervención tras el encuentro ha aseverado que «esto no se hace por dinero, sino porque creemos que es lo mejor para el club, la afición y la ciudad». De la Torre ha indicado que no quiere que la ciudad no cumpla con lo establecido ni que el club puede perder su capacidad para albergar a su afición y que por eso es mejor renunciar al Mundial. «Esta decisión lo que demuestra es nuestra pasión por la ciudad y por el club y no pasa nada por renunciar al Mundial», aseveró. También ha alegado que el Málaga no puede estar dos temporadas sin la afición, que tanto aporta. «No debemos estar deprimidos. Si seguimos avanzando podríamos o dañar al Málaga o retirarnos en un tiempo que dañe la imagen de España.», ha dicho.

También ha asegurado De La Torre tras la reunión mantenida a tres bandas que los propietarios «nos comprometemos de que habrá un nuevo estado en La Rosaleda o en otro sitio».

Trabajo tirado por la borda

La apatía por disconformidad de muchos responsables públicos, que solicitaron ser sede del Mundial y luego se arrepintieron, ha convertido en inviable un proyecto que ellos mismos pensaron y elaboraron años atrás. De esta manera tiran por la borda el trabajo de este tiempo, el que se haya hecho (algunos sí remaron hacia adelante), y la ilusión de una ciudad y una provincia a la que condena nuevamente a la segunda línea nacional. Esta decisión es la gota que colma el vaso y que demuestra que Málaga ha tocado techo, que no es capaz tan siquiera de poner en marcha un proyecto para un acontecimiento ilusionante (y un campo para el futuro) y que ya había sido concedido.

El 12 de julio de 2025 deberá ser recordado como un día negro en la historia de Málaga y del fútbol de Málaga. La fecha señalada para admitir un estrepitoso fracaso. Por contra, es el momento de que los que estaban en contra, muchos en las instituciones, que ya pueden celebrar que se han quitado de encima un gran problema, algo que les obligaba a trabajar mucho más. Llega la tranquilidad, todo seguirá igual. Habrá tiempo para resolver otros asuntos, y dinero. Aunque también llegará el momento de las explicaciones y las responsabilidades.