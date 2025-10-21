Mikel Labaka se une al cuerpo técnico de Jagoba Arrasate para el Euskal Selekzioa-Palestina
El exsegundo entrenador de Imanol Alguacil realizará la misma labor con el berriatuarra en la selección vasca para este amistoso
Martes, 21 de octubre 2025, 22:01
Mikel Labaka vuelve a los banquillos tras una etapa gloriosa en el cuerpo técnico de Imanol Alguacil en la Real Sociedad. El azpeitiarra se unirá ... al staff de Jagoba Arrasate en la Euskal Selekzioa para el amistoso del 15 de noviembre en San Mamés ante Palestina en un partido de claro compromiso con la paz. El exfutbolista de la Real realizará la misma función que en el conjunto txuri-urdin para este partido.
Además, la Federación Vasca de Fútbol ha anunciado el resto del staff en el que se mantienen Imanol Etxeberria como entrenador de porteros; Iban Urkiza como preparador físico; Xabi Valencia de médico; y Asier Urkia e Isusko Ortuzar como fisios. A ese staff también se suma Jon Zubillaga como analista, labor que desempeña en el Alavés.
LA FVF valora a los nuevos integrantes del cuerpo técnico «más allá de su reconocido nivel futbolístico, por el alto grado de compromiso de todas las personas que integran el staff. Su implicación con la selección y con los objetivos comunes es un valor imprescindible para construir un proyecto sólido, respetuoso con nuestra identidad y ambicioso en lo deportivo».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión