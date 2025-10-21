Mikel Labaka se une al cuerpo técnico de Jagoba Arrasate para el Euskal Selekzioa-Palestina

Mikel Labaka vuelve a los banquillos tras una etapa gloriosa en el cuerpo técnico de Imanol Alguacil en la Real Sociedad. El azpeitiarra se unirá ... al staff de Jagoba Arrasate en la Euskal Selekzioa para el amistoso del 15 de noviembre en San Mamés ante Palestina en un partido de claro compromiso con la paz. El exfutbolista de la Real realizará la misma función que en el conjunto txuri-urdin para este partido.

Además, la Federación Vasca de Fútbol ha anunciado el resto del staff en el que se mantienen Imanol Etxeberria como entrenador de porteros; Iban Urkiza como preparador físico; Xabi Valencia de médico; y Asier Urkia e Isusko Ortuzar como fisios. A ese staff también se suma Jon Zubillaga como analista, labor que desempeña en el Alavés.

LA FVF valora a los nuevos integrantes del cuerpo técnico «más allá de su reconocido nivel futbolístico, por el alto grado de compromiso de todas las personas que integran el staff. Su implicación con la selección y con los objetivos comunes es un valor imprescindible para construir un proyecto sólido, respetuoso con nuestra identidad y ambicioso en lo deportivo».