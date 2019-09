World Football Summit Ronaldo: «Lo normal, si hacemos todo bien, es que en cinco años peleemos por la Champions» El brasileño hace un repaso a su primer año al frente del Valladolid, destaca los méritos deportivo y bromea sobe los cambios en el estadio: «Hemos quitado un foso en el que había cocodrilos» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 25 septiembre 2019, 20:23

Ronaldo Nazario, máximo accionista del Real Valladolid desde el 3 de septiembre de 2018, hizo un repaso a su primer año al frente del club blanquivioleta en el foro World Football Summit en Madrid. Con su particular estilo reveló que lleva 400 días de emociones intensas. «Este año he sufrido muchísimo, todos los que queremos al Pucela lo hemos hecho», explicó antes de contar una anécdota personal. «El primer día que volví tras las vacaciones me hice unas pruebas y tenía todo alto: colesterol, ácido úrico, tensión... Ostia, no me había pasado nunca. Estoy preparado para otro año de muchas emociones y ojalá logremos la permanencia con menos sufrimiento», deseó.

Acompañado por el director del gabinete de presidencia, un David Espinar que es su mano derecha desde hace años, detalló su llegada al club tras dejar el fútbol y estar siete años formándose. «Busqué oportunidades en Inglaterra, en segunda -Championship- porque para poder aspirar a uno de Premier debería haber marcado más de 1.000 goles», bromeó antes de explicar que luego pensó en España. «Miraba opciones no solo por el lado deportivo sino también que fuera un equipo con afición y tradición. Después de mucho buscar apareció el Valladolid, que encajaba perfecto en lo que me había planteado en mis búsquedas. Llegué a un rápido acuerdo con Carlos Suárez, presidente de honor y al que siempre agradeceré haberme dado la opción de llegar al Valladolid. Por sorpresa el club subió a Primera división en el playoff y lo hizo jugando espectacular. Ahora estamos haciendo muchos cambios porque el Valladolid es un club con historia y tradición pero también que lleva con dificultades financieras los últimos años. Un club con una deuda de 30 millones de euros y que cuenta con poca infraestructura o casi nada. Se hacía cada vez más difícil nuestro desafío pero es lo que elegí y hay que seguir para que siga creciendo lo máximo posible», insistió.

Inicialmente, cuando la moderadora Cristina Cubero le preguntó por un plan a dos años del club, Ronaldo insistió que «permanecer en Primera es el objetivo principal. Mantenerse supone el 80% de nuestro presupuesto gracias a los derechos de televisión y eso nos permite hacer inversiones importantes para recuperar la historia del club. Gracias a eso hemos quitado el foso de Zorrilla, que era uno de los últimos equipos que lo tenía. Podía haber allí cocodrilos de alrededor como seguridad», ironizó. El mandatario explicó que con las obras del campo el Valladolid cuenta con «un estadio de apariencia mejor, con 2.000 butacas más. Hemos llegado a más de 27.000 espectadores, hemos cambiado la estructura de los palcos VIP y se han puesto pantallas gigantes porque la necesidad nos obliga con el VAR. Ademas es una solución muy bonita», consideró.

Cuando la conferencia estaba a punto de finalizar le solicitaron que imaginase el futuro de la entidad y fijase un objetivo. «Lo primero para los próximos años es mantenerse y consolidarse en Primera. Y en cinco años, y una vez que estemos asentados tras reestructurar el club, lo normal es que peleemos por un puesto en la Champions League. La Europa League y la Champions están muy cerca una de otra. Ahora mismo asusta pero por qué no pensar a lo grande. Hay mucho que trabajar pero hay que pensar en grande y no limitar nuestros sueños. La música de la Champions suena bien, hagamos los pasos bien hechos como estamos planeando. Si hacemos bien nuestra parte el resultado va a llegar», vaticinó.