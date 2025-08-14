Mastantuono: «Prometo dejarme la vida por esta camiseta»

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 14 de agosto 2025, 13:41 Comenta Compartir

Franco Mastantuono ya es a todos los efectos jugador del Real Madrid. El zurdo argentino vivió su particular puesta en escena con la camiseta blanca justo el día en el que cumplía los 18 años, una jornada muy especial en la que pasó el habitual reconocimiento médico antes de firmar su contrato hasta 2031 y ser presentado por el presidente Florentino Pérez en un acto público en Valdebebas.

El argentino, primer futbolista de su país en el Real Madrid desde la marcha de Ángel Di María en 2014, portará el dorsal '30', propio de un jugador del filial, y por tanto permite la liberación de una ficha para integrantes del primer equipo por si el mercado deparase todavía alguna oportunidad interesante en las próximas dos semanas.

El canterano de River Plate, que llega avalado por una meteórica irrupción en el gigante sudamericano de la franja, es un talento precoz, dueño de una zurda prodigiosa y capaz de actuar en diversas posiciones como el perfil derecho del ataque, la mediapunta o la posición de interior. Deberá lidiar con la presión de su elevado traspaso, ya que el Real Madrid apostó fuerte por su incorporación, pagando su cláusula de 63,2 millones de euros.

«Es un día muy especial para mí, se cumple el sueño de llegar al club más grande del mundo», recordó el apoyo de los suyos, familiares y amigos que han sido fundamentales en su trayectoria personal y deportiva. También agradeció la labor de aquellos que han hecho posible su fichaje por el Real Madrid, como Florentino Pérez, el director general José Ángel Sánchez o el director de fútbol internacional Juni Calafat. «Prometo que voy a dejarme la vida por esta camiseta, es un sueño que siempre tuve», lanzó finalmente en un breve discurso inicial.

«Llega a nuestro club uno de los mayores talentos que ha emergido últimamente en el mundo del fútbol», aseguró por su parte Florentino Pérez, que recordó a River Plate como «un club centenario y legendario» en el que se formó Alfredo Di Stéfano, una auténtica leyenda madridista. El mandatario marcó el alto listón para Mastantuono en la puesta en escena del futbolista, acompañado por sus padres y sus hermanos en un día tan importante. «Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa, te espera el Bernabéu y algunos de los mejores futbolistas del mundo», lanzó a continuación.