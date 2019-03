Horarios Adiós al fútbol los lunes Luis Rubiales, presidente de la FEF. / Las Provincias Rubiales garantiza que la próxima temporada ya no se disputarán partidos ese día, después de que Tebas asegurase que LaLiga es «sensible» a las quejas de aficiones de equipos como el Alavés, el Leganés, el Rayo o el Levante AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 1 marzo 2019, 15:20

A partir de la próxima temporada ya no se disputarán partidos de Liga los lunes para ser retransmitidos por televisión en abierto. El presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales, garantizó este viernes a través de las redes sociales que la presente campaña será la última con encuentros los lunes, «porque el negocio es importante, pero más los aficionados».

El jueves, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya admitió públicamente que, tras las quejas de aficiones de clubes como Athletic, Alavés, Leganés, Rayo Vallecano o Levante, la patronal es «sensible» y ya se ha planteado la posibilidad de que el encuentro del lunes se traslade al domingo, a partir de las 14:00 horas. Tebas reconoció que «el partido de los lunes genera problemas», ya que, entre otros motivos, no pueden jugar los equipos que disputan competiciones europeas, lo que provoca que otros jueguen demasiados encuentros esa noche no deseada, con escasa asistencia de seguidores a los estadios de los afectados.

Las competencias sobre los horarios del campeonato están delegadas en LaLiga, pero Rubiales advirtió la pasada semana que si la FEF no llegaba a un acuerdo con la patronal de clubes se haría cargo de ellos e impondría dichos horarios. Rubiales también apuntó este viernes a través de su cuenta oficial de Twitter que desea llegar con LaLiga «a un acuerdo bueno para todos» sobre los partidos de los viernes por la noche.

Después de reclamar que «hay que parar los pies a Javier Tebas, porque el marco actual le convierte en ministro de Deportes», Rubiales aseguró con contundencia la pasada semana que «si antes del 30 de junio no se llega a un acuerdo con LaLiga», la FEF recuperará las competencias de los horarios. «Queremos que los horarios los explote la Liga, pero hay una sentencia del Supremo que dice que son una competencia pública delegada. Los horarios son de las federaciones; no de las ligas. Está el tema de los lunes, que no nos gustan, de un horario protegido para las canteras, para el fútbol femenino... Estos horarios son nocivos y malos para el fútbol español», lamentó el máximo dirigente de la FEF.