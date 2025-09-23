Expediente Simeone: «Paciencia y trabajo, no hay otra»

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 23 de septiembre 2025, 16:20 Comenta Compartir

El Metropolitano será el escenario que juzgue los dos derbis que afronta el Atlético durante esta semana, primero mañana frente al Rayo Vallecano y el sábado contra el Real Madrid. Con la necesidad de ganar tras el peor arranque de temporada desde que Simeone está al frente del equipo con solo seis puntos de quince posibles, los colchoneros no pueden permitirse fallar. El técnico argentino tiene además el reto de dar con la tecla para revertir una situación en la que el tiempo corre en su contra.

Además, por si fuera poco la mala situación por la que atraviesa el Cholo en Liga, tampoco acompaña en la Champions tras tener un expediente abierto por su expulsión en el duelo ante el Liverpool tras encararse con un aficionado que le insultó y le hizo una peineta justo cuando llegó el tanto definitivo de Van Dijk en el descuento. Aunque asumió que su acción no era justificable, alegó insultos y gestos previos por parte del hincha. Como castigo para el argentino no se espera una sanción grave, más allá de un partido de castigo y una multa.

Más allá de lo extradeportivo, Simeone vive uno de sus peores momentos desde que se hizo cargo del Atlético. Con unos números que en la mayoría de casos significarían la destitución, el argentino no ve correr peligro por su puesto, mientras que pide «paciencia y trabajo» para recuperar las sensaciones de un equipo que ha hecho una gran inversión en los dos últimos mercados estivales, pero con el que no consigue dar con la tecla.

Por delante, nada más y nada menos que dos derbis como locales frente al Rayo y al Real Madrid, para que el Metropolitano juzgue como si de un anfiteatro romano se tratara la situación. Por ello, Simeone ha vuelto a hacer alusión a la importancia de la afición: «Es un momento de crecimiento de los futbolistas y nosotros como cuerpo técnico necesitamos a nuestra gente para darnos ese plus que necesitamos tener», señaló el argentino en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo.

Regreso de Baena

En momentos de crisis, cualquier ayuda es siempre bien recibida. El regreso de Álex Baena se postula como una de las principlaes bazas para recuperar una buena imagen: «Mañana nos va a acompañar, no sé si para un tiempo o lo que el partido pida. Vamos recuperando las sensaciones de tenerlo con nosotros», confirmó. Asimismo trató de quitarle hierro a la situación que vive Julián Álvarez, del que espera su mejor versión que todavía no se ha visto en este comienzo de Liga.

«Necesitamos afrontar el partido ante un equipo que juega bien. En cuanto a Julián, hice lo que creía que el equipo necesitaba. Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Esperamos que pueda encontrarse con el gol y el equipo lo ayude. Necesitamos su mejor versión, vino para eso», destacó.

Por último, no quiso valorar el hecho de que el Real Madrid llegue al derbi con 24 horas más de descanso: «No me preocupa», confirmó. Y no quiso entrar en polémicas a la hora de contestar las palabras que dijo poco antes Miguel Ángel Gil, propietario del Atlético, sobre la obligación de quedar tercero, con la cabeza ya puesta en una semana clave en la que no se puede permitir fallar.