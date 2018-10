Jornada 10 Duelo de estilos en el Coliseum EFE El Getafe, empatado a puntos con su rival, busca volver a marcar en casa, algo que no logra desde el pasado mes de agosto. Por su parte, el Betis busca volver a la senda de la victoria en la Liga EFE Madrid/Sevilla Domingo, 28 octubre 2018, 09:37

El Getafe y el Betis, empatados a puntos en la clasificación, protagonizarán un duelo para coger impulso en la clasificación marcado por el choque de dos estilos diferentes: el del fútbol rocoso del cuadro de José Bordalás contra el fútbol preciosista del equipo de Quique Setién.

Con doce puntos en la tabla cada uno, de momento, por la diferencia de goles, el Getafe es el que marca el paso por delante del Betis. Es décimo, un puesto por encima de su rival, y ha conseguido llegar hasta ese lugar con un fútbol diferente al del Betis.

Los caminos hacia el éxito son variados y, de momento, al Getafe le va bien con su fútbol físico, intenso, con una buena defensa y con un ataque eléctrico. Aunque algunos rivales le han acusado de ser un equipo demasiado duro, en el club huyen de ese calificativo y asocian su estilo con el de un equipo intenso difícil de batir.

Ahora, será el Betis el que tendrá que superar la dificultad del Coliseum, que recibirá al conjunto azulón con las ganas de celebrar un gol que no llega desde el pasado 24 de agosto, cuando Jorge Molina cerró el marcador ante el Eibar (2-0). Desde entonces, todos los tantos azulones han llegado a domicilio y Bordalás quiere acabar con esa mala racha.

Para ello, tendrá que tener en cuenta la ausencia de dos jugadores importantes. Primero, la de Francisco Portillo, que cumplirá su segundo partido de sanción tras su expulsión contra el Levante; y, segundo, Markel Bergara, que ha recaído de su lesión en un hombro y deberá esperar para volver a jugar.

Es probable que Bordalás apueste por el mismo once que ganó la pasada jornada en Vallecas. La misma defensa y el mismo centro del campo con la presencia de nuevo del francés Dimitri Foulquier, que sorprendió como carrilero en la zona derecha del centro del campo.

El técnico alicantino tendrá que decidir a quién colocar en la delantera. Jaime Mata tiene opciones de sentar a Jorge Molina en el banquillo y podría tener una oportunidad en el once para jugar arriba junto a Ángel Rodríguez.

Por su parte, el Betis, tras la decepción de su última derrota liguera con el Real Valladolid (0-1), afronta su visita a un estadio que lleva el nombre de una de sus figuras míticas, el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, con el ánimo muy alto tras la lección de fútbol que dio en San Siro ante el histórico Milan (1-2) con el que consiguió el liderato líder de su grupo en la Liga Europa.

El cuadro verdiblanco, duodécimo con 12 puntos merced a tres victorias, tres empates y tres derrotas -sólo una a domicilio, hace dos jornadas con el Atlético-, vuelven a LaLiga y no quieren distraerse por los elogios recibidos por ese triunfo europeo, en el que brilló todo el equipo y, de manera especial, su centrocampista argentino Giovani Lo Celso.

Ahora, el Betis busca recobrar la buena racha de resultados en la Liga, después de haber encadenado dos derrotas (Atlético de Madrid y Valladolid), para lo que su técnico, Quique Setién, ya ha advertido de que deben de huir de cualquier atisbo de euforia o confianza ante un rival «atrevido» y con armas para darles un disgusto.

El conjunto bético intentará mantenerse fiel a su identidad, a su ideal balompédico, con su habitual fútbol de toque y de control para superar a su rival desde la posesión del balón, aunque ya demostró en Milán que le ha introducido una característica más, la de tener más verticalidad y profundidad en ataque para paliar así su falta de gol en las últimas jornadas.

Y es que el equipo del barrio de Heliópolis se ha visto lastrado en LaLiga por el gran problema de la falta de gol, de no ser capaz de aprovechar las ocasiones que genera ante la meta contraria. Sólo lleva 5 tantos a favor en nueve partidos -curiosamente los mismos que ha marcado en solo tres en Europa-, si bien únicamente ha encajado 7.

Setién recupera a Joaquín Sánchez, aunque no parece que vaya a ser titular al no estar aún al cien por cien tras una lesión muscular, y tiene las bajas por lesión de los medios Javi García y del mexicano Andrés Guardado, más la del delantero Sergio León. Además, no ha convocado al lateral Francis.

No se prevén muchos cambios en el once, aunque podría volver a ser titular el meta Joel Robles en lugar de Pau López, y es posible la entrada del marroquí Zou Feddal en la zaga. También podría elegir entre Cristian Tello o el argelino Ryad Boudebouz más arriba, y Loren Morón en punta, solo o con el paraguayo Tonny Sanabria si éste se mantiene en la alineación.

- Alineaciones probables

Getafe: Soria; Damián Suárez, Djené, Bruno, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Amath; Jaime Mata, Ángel.

Betis: Joel Robles; Mandi, Bartra, Sidnei o Feddal; Barragán, Canales, William Carvalho, Lo Celso, Tello; Loren, Sanabria.

Árbitro: Jaime Latre (Comité Aragonés).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 12:00 h.

TV: beIN LaLiga