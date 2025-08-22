El Barça se abstrae del ruido en su visita al Levante

Daniel Panero Viernes, 22 de agosto 2025, 15:39 Comenta Compartir

El Barcelona tiene este sábado la necesidad de abstraerse de un montón de problemas que rodean a la entidad que preside Joan Laporta. El conjunto que dirige Hansi Flick viaja al Ciutat de Valencia para medirse al Levante en un partido que puede servir para continuar con la buena dinámica iniciada en la primera jornada ante el Mallorca y también para demostrar que sobre el césped no hay ningún tipo de incidencia capaz de distraer al campeón.

Y es que la rueda de prensa de Flick este viernes estuvo marcada por la incertidumbre en la que vive la institución azulgrana en muchos apartados. ¿Salida de jugadores importantes? «No quiero perder a ningún jugador ahora». ¿Los problemas con el Camp Nou? «No es un problema, nos centramos en el siguiente partido y después en el siguiente». ¿Las inscripciones? «A ver si la semana que viene podemos tener a todos inscritos», afirmó el alemán, que fue despejando uno a uno todos los problemas que rodean al equipo culé a menos de diez días de que baje el telón del mercado de fichajes.

Todas estas carpetas están sobre la mesa azulgrana y desvían la atención de un partido importante para pasar página tras el tirón de orejas que Flick dio a los suyos en Mallorca. Al técnico alemán no le gustó la actitud de sus futbolistas pese al 0-3 del marcador y buscará contra el Levante encontrar aquella intensidad que su equipo demostró en su primera temporada en el banquillo. «Fui jugador y sé cómo va, pero es importante que mejoremos y demos más, especialmente en este tipo de partidos. Lo han entendido y no me preocupa», señaló.

Para cambiar ese aspecto, Flick podrá poner en liza un once con todas sus estrellas, aunque cuenta con las bajas ya habituales de Ter Stegen y Marc Bernal, mientras que siguen sin estar inscritos Gerard Martín, Szczesny y Roony Bardghji. Los que si estarán son Robert Lewandowski, ya recuperado de sus problemas físicos, y Frenkie de Jong, ausente en varios entrenamientos durante la semana por su segunda paternidad. Ambos podrían entrar en un once en el que las principales incógnitas son el regreso de Koundé al lateral derecho y la disputa que mantienen Fermín López y Dani Olmo por la mediapunta para acompañar al tridente formado por Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres, que podría ser el '9' a la espera de que Lewandowski alcance su mejor tono físico.

Un rival aguerrido

Enfrente estará un Levante que tratará de jugar sus bazas para dar la campanada. Los de Julián Calero se estrenaron con una derrota ante el Alavés en Mendizorroza y se presentan ante su público con el objetivo de lograr una inyección anímica contra el campeón. El técnico madrileño avisa a los de Flick sobre lo que se van a encontrar en el Ciutat de Valencia. «El Barça tiene muchas armas y es uno de los mejores equipos de Europa, pero hay soluciones y vamos a intentarlo. No vamos a regalarles nada ni a ponerles la alfombra roja», declaró.

Para ello, tendrá que sobreponerse a la baja segura de Alfonso Pastor por problemas físicos y a las probables ausencias de hasta cuatro jugadores que llegan entre algodones como Arriaga, Koyalipou, Matturro y Olasagasti. Estos problemas condicionarán un once en el que Calero apostará por la base del debut liguero, con línea de cinco atrás, dos carrileros largos y un bloque organizado en pocos metros con el que complicar a un Barça que deberá masticar el encuentro.

-Alineaciones probables:

Levante: Campos, Toljan, De la Fuente, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Oriol Rey, Lozano, Brugué e Iván Romero.

Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Raphinha y Ferran Torres.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Estadio: Ciutat de Valencia.

Hora y TV: 21:30 h. Movistar LaLiga.