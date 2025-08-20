Baena sufre una lesión muscular y es duda para el parón con España

David Hernández Madrid Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:10 Comenta Compartir

Malas noticias para el Cholo y el Atlético. El nuevo '10' del equipo, Álex Baena, sufre una lesión muscular de bajo grado por la que no pudo finalizar el entrenamiento de este miércoles, aseguró el club rojiblanco en un comunicado. El centrocampista internacional con España se perderá los próximos partidos de Liga contra el Elche y el Alavés y es duda para la ventana de selecciones. La Roja afronta los días 4 y 7 de septiembre sus primeros encuentros para asegurarse la clasificación para el Mundial de 2026, contra Bulgaria y Turquía.

Este contratiempo obligará al seleccionador Luis de la Fuente a estar pendiente de la evolución del jugador, para decidir si le convoca u opta por buscar un sustituto. Baena no es un fijo en el once de la selección y su rol habitual es partir desde el banquillo, pero aun así es un jugador de garantías que ofrece mucha calidad y es capaz de cambiar el rumbo de un partido gris. Este parón es muy importante para España, que tiene que disipar las dudas tras la derrota en penaltis en la final de la Liga de Naciones contra Portugal.

A nivel clubes, supone un problema serio para el Atlético de Madrid. La derrota en campo del Espanyol en el estreno liguero pone en un compromiso al Cholo, que deberá enmendar el tropiezo. La situación es complicada ya que los rojiblancos perdieron a Rodrigo de Paul, que se marchó a Miami, y están escasos de creadores de juego. Esta baja es muy sensible para el centro del campo y deberán confiar en Pablo Barrios para que coja las riendas del equipo.

El Atlético todavía está a tiempo de realizar alguna incorporación de última hora en esa posición, sobre todo, para prevenir una recaída en la lesión muscular del exjugador del Villarreal. La temporada es muy larga, pero empezar con una baja así de sensible puede poner cuesta arriba el curso, por lo que el club deberá esperar a que se recupere al 100% de sus molestias, las cuales se desconoce la zona y cómo se han producido.

