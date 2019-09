Grupo A | Jornada 2 Zidane: «Vamos cuartos. Tenemos que sumar sí o sí» Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa. / Foto: Pierre-Philippe Marcou (Afp) | Vídeo: Europa Press El técnico del Real Madrid otorga carácter trascendental al duelo con el Brujas tras la debacle ante el PSG ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 15:25

Zinedine Zidane otorgó al duelo con el Brujas, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions, un carácter trascendental tras la dura derrota sufrida ante el PSG en el Parque de los Príncipes. Un varapalo que no debería complicar las opciones de los blancos en un grupo asequible donde los belgas vienen de empatar con el Galatasaray en el Jan Breydelstadion. Pero la realidad es que el Real Madrid cierra su grupo a día de hoy y el marsellés no quiere sorpresas. «Sabemos que no empezamos bien nuestra Champions. Pero mañana es una oportunidad para devolver lo que se merece la afición y también para nosotros porque necesitamos sumar mañana, sí o sí», enfatizó con rictus serio el técnico pese al buen momento que atraviesa su equipo, líder en la Liga con siete puntos en las tres últimas jornadas, donde ha echado el candado a su portería para mostrar su imagen más sólida.

«Lo importante es que tenemos un partido cada tres días y tenemos que mostrar nuestra solidez, nuestra fuerza cuando no tenemos el balón y cuando tenemos el balón provocar al adversario y crear ocasiones. Estamos contentos con lo que estamos haciendo pero tenemos que pensar que el partido de mañana es muy importante para nosotros», reiteró Zidane cuando se le interpeló por la reacción del Real Madrid a partir del fiasco en París.

Un choque aquel del Parque de los Príncipes que parece haber operado como punto de inflexión. «Puede ser. Es cierto que la derrota fue dura. Nos dolío bastante. Cuando vemos el grupo, estamos cuartos. Desde entonces hemos jugado tres partidos, muy bien defensivamente. Hemos hecho las cosas bien. Siempre podemos mejorar. Cada partido es diferente y el partido de mañana es el más importante. Tenemos que darlo todo para ganarlo», apuntó Zizou.

Desde esa derrota en la primera jornada de la Champions, el sacrificio domina cada asalto de los blancos, aunque el preparador negó que ello signifique menos brillo ofensivo. «Para nada. Tienes que defender cuando no tienes el balón y cuando lo recuperas tienes que hacer daño al rival. Uno no te impide hacer lo otro. Primero tienes que estar fuerte defensivamente, como estamos haciendo, pero eso no nos impide jugar bien. Con la calidad que tenemos, tenemos que mostrar siempre que somos buenos», subrayó.

Calma con Hazard

Aunque la mejoría es palmaria, el Real Madrid sigue echando de menos la mejor versión de Eden Hazard, llamado a ser la bandera del nuevo proyecto de Zidane pero todavía sin la chispa que le encumbró como uno de los mejores futbolistas del planeta. El técnico, defensor a ultranza del '7', no tiene dudas de que su desbordante talento aparecerá más pronto que tarde. «No le voy a dar un consejo de cómo tiene que jugar. Sabemos el jugador que es Eden. Es importante para nosotros. Sabe que queremos más de Eden pero hay que estar tranquilos. No estoy preocupado para nada porque sé que va a triunfar aquí. Hay que estar tranquilos con los jugadores que acaban de llegar. Necesitamos más, sí, pero lo vamos a ver rápidamente», atajó.

Habla Zidane con conocimiento de causa cuando se refiere a la presión por ofrecer un rendimiento inmediato que tiene que soportar el ex del Chelsea, ya que el francés vivió una situación parecida cuando arribó al Real Madrid en su etapa de futbolista. «Me pasó lo mismo, sí. Yo estaba muy tranquilo. Sabía que iba a funcionar con tiempo. Fue peor cuando llegué a Italia, porque ahí tardó tres meses. En Madrid un poco menos. Hazard es lo mismo. Sé que va a triunfar aquí. Sabemos el jugador que es para nosotros. Lo más importante es tener tranquilidad y acompañarle», reiteró.

Hazard está llamado a recoger el estandarte que portó en su día Cristiano Ronaldo. Reconoció Zidane que el Real Madrid necesitaba una etapa para acostumbrarse a la vida sin el luso. «Sí. No voy a contar la historia de Cristiano, lo que ha hecho aquí. Hay que adaptarse con los jugadores que tenemos. Lo que queremos es seguir en esta línea, porque es el ADN de este club, por lo menos sudar la camiseta. No se puede ganar siempre, pero lo importante es darlo todo y es lo que vamos a hacer esta temporada», prometió.

Destacó a Sergio Ramos, cuya ausencia en París hizo tanto daño a un Real Madrid que ha perdido sus cinco últimos partidos europeos sin el camero. «No es que no tenga recambio porque pueden jugar otros, pero Sergio es Sergio, nuestro líder, nuestro capitán. No lo veo nunca fuera de aquí. A veces necesita algo de descanso pero ahora no», dijo Zidane con una sonrisa pícara.

Se le preguntó por Brahim, inédito aún este curso pese a que encandiló a Zidane en la recta final de la pasada campaña. «Cuando uno no está convocado es jodido. El plan que tengo con Brahim es el mismo que con todos. Tiene que estar preparado. El momento de hoy no es el de mañana. Ha tenido dos o tres lesiones pero ya está bien. A mí es lo que me molesta más, tener jugadores fuera de la convocatoria. Decir a Brahim y a los demás que insistan porque la temporada es larga y voy a contar con todos», señaló.

Y volvió a llenar de elogios a Benzema, puntal de los blancos a la espera de Hazard, con cinco goles en lo que va de curso. «Su calidad como jugador todos la conocemos. Lo que más me gusta a mí de él es que es un jugador diferente. Es más responsable y más maduro y eso es lo que marca la diferencia en Karim», remachó.