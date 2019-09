Jornada 1 Sarri: «En la Champions hace falta no solo fuerza táctica y técnica, también suerte» Maurizio Sarri escucha la traducción simultánea en la sala de prensa del Wanda Metropolitano / AFP El técnico elogió a Saúl y pidió a su equipo ser ambicioso aunque avisa que ahora mismo «es difícil para todos luchar con los equipos ingleses» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 17 septiembre 2019, 21:02

Maurizio Sarri, técnico de la Juventus, compareció con retraso en la sala de prensa del Metropolitano, estadio en el que sus compañeros dieron un pequeño paseo mientras esperaban que finalizase el compromiso ante la prensa del entrenador y el defensa Leonardo Bonucci. Lo primero fue aclarar que Pjanic está «disponible» a nivel físico aunque no quiso confirmar su titularidad. «No tiene lesiones musculares y se entrenó con el grupo. Veremos mañana si saldrá de inicio o empezará en el banquillo, pero está listo», aclaró.

De hecho, quiso destacar el trabajo de futbolistas que están en la zona de creación como Khedira, Matuidi, Ramsey y Rabiot, rompiendo el tópico de que son torpes en el manejo de la pelota. «Creo que estos jugadores están infravalorados. Khedira sabe tocar bien el balón, Matuidi es un campeón del mundo, luego hay otros que igual con la posesión son mejores, pero hay que esperarlos porque físicamente no están a tope. Ramsey no juega desde marzo, Rabiot en 2019 nunca jugó 90 minutos… Necesitamos tiempo para que lleguen al nivel adecuado. En el mediocampo tenemos muchas opciones».

Sarri viene de conseguir un título europeo con el Chelsea y considera que no hay «obsesión» en el club por volver a conquistar la orejona, algo que no sucede desde 1996. «No. Sinceramente no lo noto en el equipo. Somos la Juventus, queremos ganar en cada competición, pero sabemos que en la Champions hay 12 equipos que quieren ganarla. El fútbol italiano, en este momento histórico, no puede ser considerado entre los favoritos porque, a mi pesar, hay ligas más competitivas. Nuestro sistema perdió mucho y es culpa de todos los que son parte de ello. Debemos jugar estos partidos con ganas de divertirnos, sin agobios».

Su triunfo reciente en la Europa League fue una enseñanza dado que considera que «el fútbol es igual en todas partes, aunque hay mentalidades distintas» según los países. «En Italia un gol encajado es un drama, en otras partes se piensa enseguida en empatar. El italiano no es el fútbol con más calidad de Europa, pero sin duda es uno de los más difíciles y tras haber estado en el extranjero estoy seguro de que nuestros entrenadores son buenísimos», aclaró.

Uno de ellos es Antonio Conte, al que suplió en el Chelsea y que el domingo le lanzó una china diciendo que ahora Sarri está en el lado del más fuerte» al dirigir a la Juventus, donde ya estuvo como jugador y técnico el ahora preparador del Inter. No opino nada porque no escuché nada, celebré el cumpleaños de mi mujer. Creo que a Conte le dijeron mal lo que declaré, me preguntaron por qué la Juve fue distinta ante la Fiorentina y dije que jugar a las tres de la tarde es distinto».

Su última respuesta antes de que en la misma silla apareciese Diego Pablo Simeone fue sobre si el Atlético es uno de los favoritos para el título, reflexión para la que usó su experiencia con el Chelsea en la Premier League, en la que cinco equipos pelean por el título. «Es uno de los equipos que quiere ganar. En este momento, sin embargo, es difícil para todos luchar con los equipos ingleses. Los colchoneros perdieron a un jugador extraordinario, pero ficharon a otro de gran nivel. Los futbolistas crecen con el tiempo: Saúl en el último año mejoró muchísimo y para mí está a la altura de los mejores de Europa. En un partido todo puede pasar, pero en la Champions hace falta no solo fuerza táctica y técnica, sino también suerte», avisó antes de marcharse apenas 79 segundos antes de que llegase Cholo con Giménez.