Octavos | ida Klopp revive su lucha con los bávaros El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp. / REUTERS El Liverpool se mide con el Bayern en una eliminatoria que es casi una final anticipada y en la que Lewandowski volverá a toparse con su gran descubridor. COLPISA/AFP Martes, 19 febrero 2019, 08:06

Con cinco títulos cada uno en el palmarés, el Liverpool-Bayern Múnich tiene aires de final de prestigio. Pero las dos escuadras chocan en octavos, con un Jurgen Klopp que se enfrenta a su antiguo rival en la Bundesliga, cuando dirigía a una versión muy atractiva del Borussia Dortmund. «No es nada personal. Nunca hubo cosas negativas con el Bayern, pero cuando jugábamos contra ellos o cuando compraban nuestros jugadores, ¿cómo podía estar contento y decir, 'buena idea, los llevo en mi coche'?», bromeó Klopp en la víspera de jugar la ida de los octavos de la Champions en Anfield.

El Dortmund ganó la Bundesliga en 2011 y 2012, y desde entonces la ha dominado el Bayern Múnich, que además ganó la final de la Champions 2013 a su gran rival. El gigante bávaro incorporó a varias piezas clave de aquel equipo, como Mario Goetze, Mats Hummels y Robert Lewandowski, lo que hizo más cruda la batalla entre ambos clubes. «No fue bonito para el Dortmund, pero es parte del negocio. En aquellos momentos no estaba contento, pero hace mucho que pasó», añadió el técnico de los Reds. Durante su etapa en Alemania, Klopp se encontró en 29 ocasiones al Bayern. Su balance es negativo; 9 victorias, 4 empates y 16 derrotas. Pero aquella final (2-1) queda como su peor recuerdo. «No la he vuelvo a ver, fue demasiado doloroso», reconoció el año pasado en una entrevista con The Guardian.

Klopp volvió a proclamarse subcampeón europeo la pasada temporada, cuando los Reds perdieron la final con el Real Madrid. «Lo mejor de haber llegado tan lejos es que ahora somos un gran competidor de nuevo. Está claro que no es suficiente, pero es un gran paso. La gente piensa que podemos ganar al Bayern, eso es algo muy importante, hasta ahora la historia es bella, pero todavía no hemos acabado», continuó.

Finalmente Klopp habló de la atmósfera de las noches europeas en Anfield: «En Alemania mucha gente habla de esto, dicen que quizás somos el club más emotivo del mundo del fútbol, en mi opinión la emoción es positiva, por lo que vamos a mostrarla». Esta vez su Liverpool, finalista de la pasada edición (derrota ante el Real Madrid), es favorito frente a un Bayern Múnich lejos de su mejor forma este año, aunque la ausencia de Virgil van Dijk en defensa es un problema para los Reds. Tampoco están por lesión Joe Gomez y Dejan Lovren, por lo que jugará como central el brasileño 'multiusos' Fabinho.

Será un partido especial también para Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, que se reencontrará con el entrenador del Liverpool. «Jürgen Klopp ha sido decisivo en mi vida como futbolista», señala con admiración el polaco, que llegó a Dortmund en 2010 cuando era una joven promesa de 22 años. Tanto él como Klopp estaban lejos entonces del estatus de estrellas del planeta fútbol que tienen casi una década después. La alianza entre la pasión volcánica del técnico y la eficacia glacial del delantero les hizo crecer juntos. «Gracias a él estoy aquí ahora en mi vida. Como hombre y como entrenador, es simplemente extraordinario. Hemos hablado mucho del fútbol y de la vida... ¡Aprendí tanto de él!», explicó Lewandowski a UEFA.

El técnico alemán hizo progresar al delantero en su juego. Juntos ganaron en dos ocasiones la Bundesliga y en una la Copa de Alemania, en 2012, en una memorable final derrotando 5-2 al Bayern Múnich con un triplete de Lewandowski. «Lo más importante que me ha dado Jurgen es la fuerza de creer que puedo jugar al más alto nivel. Me dio este impulso y me hizo pasar a la siguiente etapa, yo no sabía que tenía este potencial. No me daba cuenta de lo que escondía», añadió.

La confianza, la fuerza mental, el carácter ganador... Lewandowski, que ha trabajado con Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes y ahora Niko Kovac en el Bayern, no ha olvidado los escalofríos que sentía con Klopp cuando se acercaban los grandes partidos. «Conozco muy bien sus discursos de motivación y su lenguaje corporal. Sé exactamente cómo motiva a su equipo. He visto hasta qué punto esto puede ayudar a su equipo. Desde que algo no va, sale del banquillo. En el campo te despierta de inmediato y te empuja a correr... ¡Energía pura!», continúa. Bajo el influjo de Klopp, Lewandowski explotó a nivel mundial el 24 de abril de 2013, firmando la obra maestra de su carrera: cuatro goles contra el Real Madrid en la ida de semifinales de la Champions en una victoria 4-1 que abrió a su equipo las puertas de la final perdida en Wembley precisamente ante el Bayern.

Por su parte el Bayern Múnich viajó a Liverpool sin Jerome Boateng pero con el francés Kingsley Coman, aunque su participación no está asegurada. Según el club, el internacional alemán Boateng tiene una gastroenteritis. Tampoco se subió al avión el extremo francés Franck Ribery, porque su mujer dio a luz a su quinto hijo en la noche del domingo. Debería incorporarse a sus compañeros en las próximas horas. Coman, el atacante más en forma del Bayern Múnich las últimas semanas, se lesionó el viernes en un tobillo, en el minuto 90 en Augsburgo (victoria por 3-2), en la disputa de un balón dividido, después de marcar dos goles y asistir en el tercero. «Tiene mejor pinta, hay que ver, todavía tenemos 36 horas, no puedo decir nada definitivo», señaló este lunes el director deportivo del club Hasan Salihamidzic.