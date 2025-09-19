Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los aficionados desplegan en la grada una gran bandera del Barça REUTERS

El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions

El club, que continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou, lo ha comunicado a primera hora de la mañana

C.P.S.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:16

El estreno del Barça en la Champions tendrá lugar finalmente en el estadi Olímpic Lluís Companys. A través de un comunicado, el club azulgrana ha ofrecido todos los detalles del duelo ante el conjunto parisino, que supondrá la vuelta de Luis Enrique -como ya sucediese hace dos temporadas- a la Ciudad Condal.

«El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21.00 horas, frente al París Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys», reza el texto difundido.

La propia UEFA ya fijó en su página web Montjuïc como sede para el duelo ante el vigente campeón de la competición. El club que preside Joan Laporta recuerda que el Barcelona continúa trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  2. 2

    Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia
  3. 3

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  4. 4 Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar»
  5. 5 Su visita relámpago a Euskadi hace 18 años junto a Brad Pitt
  6. 6 Joan Manuel Serrat se reencuentra con Gipuzkoa: «Montábamos en bicicleta e íbamos a Tolosa»
  7. 7 Cierra Vinos Ezeiza, una de las licorerías más antiguas de San Sebastián: «Me gustaría que el nuevo propietario siguiera con el negocio»
  8. 8 El centro de depilación láser Bedda cierra sus tiendas en España, incluidas la de Donostia e Irun, al entrar en concurso de acreedores
  9. 9

    Los funcionarios que tramitan el paro decidirán si pasan a ser del Gobierno Vasco
  10. 10

    Angelina Jolie estará este domingo en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions

El Barça elige el Lluís Companys para jugar contra el PSG en el estreno de la Champions