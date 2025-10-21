Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El atacante del Kairat Almaty Jorginho cae al suelo ante un defensor del Pafos, este martes en Almaty. AFP

Un equipo casi en China y otro con un revolucionario grecochipriota en el escudo: el duelo que explica la nueva Champions acaba en tablas

El Kairat Almaty kazajo y el Pafos chipriota empatan en Kazajistán en un encuentro que representa el nuevo formato de 36 equipos de la Copa de Europa

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 21 de octubre 2025, 21:13

Comenta

Un equipo que juega más cerca de China que de Europa frente a un conjunto chipriota, creado hace 11 años, con un poeta revolucionario ahorcado ... en 1957 por los británicos en el escudo. Este duelo que ha tenido poco de fútbol y mucho de geopolítica ha acabado en tablas (0-0), pese a que el Pafos ha jugado con diez desde el minuto 4, en lo que es una representación de la nueva Champions de 36 equipos. Con sus admiradores y sus detractores, es evidente que el hecho de que haya más equipos clasificados permite historias como las de estos dos equipos, que jamás hubieran imaginado recibir a Bayern de Munich o Real Madrid en sus estadios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  9. 9 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  10. 10 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un equipo casi en China y otro con un revolucionario grecochipriota en el escudo: el duelo que explica la nueva Champions acaba en tablas

Un equipo casi en China y otro con un revolucionario grecochipriota en el escudo: el duelo que explica la nueva Champions acaba en tablas