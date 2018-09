USA Desacuerdo hasta en los porcentajes por el partido de Miami La Liga insiste que al 90% el Girona-Barça se jugará en Estados Unidos mientras que AFE cree que sólo hay un 20% de opciones de que eso suceda dado que la FEF y UEFA tampoco son partidarios RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 20 septiembre 2018, 20:19

El Girona-Barcelona, que la Liga desea se juegue en Miami el 26 de enero de 2019, sigue en el aire y cada vez parece más complicado su disputa. Por el momento no se intuye un acuerdo y más viendo las versiones que ofrecieron tras la reunión celebrada entre LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). «Con la información que tenemos, bajo a un 20 o a un 10%» las posibilidades de que el partido se celebre, dijo tras la reunión el presidente de la AFE, David Aganzo, en respuesta a su homólogo de la LaLiga, Javier Tebas, que había cifrado en un 90% las posibilidades del partido unos minutos antes. «Yo vengo diciendo que creo que hay un 90%, estamos trabajando, y creo que conseguiremos que ese partido se juegue», dijo el mandatario de la patronal.

En público se sigue jugando un partido que tiene muchas aristas y que ha generado mucha controversia desde que en verano, y sin conocimiento previo de otras instituciones y clubes, LaLiga anunció haber llegado a un acuerdo con la empresa norteamericana Relevent, con una 'joint venture', para desarrollar la marca LaLiga en Canadá, México y Estados Unidos incluyendo la celebración de partidos ligueros en Estados Unidos durante los próximos 15 años.

Aunque en privado muchos clubes se muestran en contra de la iniciativa, otros han acogido bien la opción de jugar un encuentro allí incluso pese a que fuese una decisión no consensuada. «No creo que tomar las decisiones de forma unilateral no son las adecuadas. Nos han pedido perdón por las formas. No es un tema de pedir perdón, sino de hacer las cosas. No estoy de acuerdo en la participación que ha tenido el futbolista. Queremos que se valore al jugador, la afición y los árbitros», reiteró Aganzo, que estuvo en la reunión junto a Jesús Barbadilla 'Jesule' (vicepresidente y director deportivo) y Diego Rivas (secretario general).

El sindicato de futbolistas españoles mantiene sus dudas sobre ese partidos en Estados Unidos en enero y ha pedido más datos sobre «este proyecto» de La Liga, que a su juicio «contraviene lo establecido en los artículos 8 (horario), 9 (descanso semanal) y 37 (actuaciones conjuntas AFE – LNFP.) del convenio colectivo vigente» entre ambas instituciones. «La información facilitada no es suficiente», aseguró la AFE en un comunicado, en el que «manifiesta su sorpresa al conocer que LaLiga, que firmó un acuerdo con una empresa norteamericana de manera unilateral, traslada a clubes y futbolistas la decisión final».

Sin descartar la huelga

La Liga se comprometió a transmitirla en las próximas horas porque «con la información que tenemos los futbolistas no pueden ir a Estados Unidos. Faltaba todo tipo de información. A nivel económico, de salud, los horarios de las concentraciones. Queremos un informe real de todo lo que va a pasar para transmitírselo a nuestros compañeros. Los jugadores son seres humanos, el calendario varía, las condiciones de trabajo se modifican en el artículo 8 y 9 del convenio. Queremos ver si las condiciones son adecuadas. Los futbolistas son los principales actores de este deporte», apuntó Aganzo, que aplazó la opción de ir a la huelga. «Es una herramienta más y hasta que la información no sea la adecuada no irán a jugar a Miami no descartamos que se pueda ir a la huelga», añadió.

AFE además minimizó la propuesta de LaLiga para organizar de manera conjunta un 'stage' en Estados Unidos para futbolistas sin equipo, y recordó que AFE «lleva muchos años realizando este tipo de acciones, en España y en el extranjero, y que realizará un proyecto en Estados Unidos, en el que viene trabajando desde hace tiempo, con sus propios medios».

Por último, apuntó que en su reunión propuso que «se establezca un visado previo a la firma de los contratos de los clubes con los futbolistas, por parte de LaLiga, de tal manera que un futbolista, cuando firme su contrato, tenga la certeza de que va a ser inscrita su licencia para poder participar en la competición. El plazo en que se haga es muy importante para los futbolistas, ya que el retraso en esta cuestión supone la pérdida de expectativas y contratos con terceros clubes».

Rubiales y Tebas

Hay que recordar que la propuesta cuenta con la reticencia de la Federación Española de Fútbol (FEF) viendo las palabras hechas por Rubiales a 'The Guardian', así como de UEFA -Aleksander Ceferin dejó clara su postura en Mónaco- e incluso del Gobierno, aunque en este caso por el partido elegido debido a un temor de que acabe siendo un acto de propaganda independentista. «No hay causa para que deneguemos el partido, ni por parte de la Federación, UEFA y Concacaf. La FIFA no tiene nada que decir», aclaró un Tebas que dijo no haber hablado con Rubiales. «Hemos pedido una reunión que no nos han contestado. Esperamos que nos envíen una contestación para estudiarla. Las cosas no se pueden negar así porque sí».

Luis Rubiales ha estado en un viaje en distintos países, entre ellos Estados Unidos, para buscar proyectar la imagen del fútbol español y lograr patrocinios y, como apuntó en su visita a Elche por el partido de la selección ante Croacia, dara una respuesta antes de esta jornada liguera.