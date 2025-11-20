Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cae de gran altura un trabajador en una obra de Azpeitia
Imagen panorámica del estadio de La Cartuja en Sevilla, sede de la final de Copa hasta 2028. Efe

Lío con la final de Copa del Rey

Hay problemas logísticos al coincidir la fecha del 25 de abril en La Cartuja con la Feria de Sevilla e incluso el Gran Premio de motos en Jerez

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

Días después de anunciar que el estadio de La Cartuja albergará las tres próximas finales de la Copa del Rey, empezando por la que inicialmente quedó fijada para el próximo 25 de abril de 2026, resulta que hay problemas logísticos y de seguridad que exigen una solución inmediata e incluso podrían motivar un cambio de fechas.

El lío es grande porque se da la circunstancia de que el día elegido coincide con el sábado grande de Feria en la capital hispalense y, por si ello fuera poco, también con el fin de semana del Gran Premio de España de motos en Jerez. Por ello, desde que el mismo lunes se designó el estadio sevillano como escenario de la final copera hasta 2028, la Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento de Sevilla están en contacto para ver lo que hacen.

Precios por las nubes

La coincidencia de fechas entre la final y la Feria de Abril provoca serias dificultades logósticas en lo que se refiere a transportes, seguridad y alojamientos, con precios disparados en los hoteles que, reservando incluso a día de hoy, se acercan a 500 euros por noche. Más todavía si se tiene en cuenta lo que moviliza ese Gran premio en el trazado jerezano también en Sevilla y provincia. No se descarta ninguna alternativa, ni siquiera el cambio de día en la final de Copa.

La final de esta temporada será la séptima consecutiva de La Cartuja albergando el precioso partido por el título en el torneo del K.O. Al ser el acuerdo entre la FEF y el Ayuntamiento por tres años más, en 2028 habrán sido ya nueve finales consecutivas en el recinto cartujano y diez en la capital hispalense, toda vez que la del curso 2018-19 se disputó en el Benito Villamarín.

