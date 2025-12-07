Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alimata trata de escapar de la presión de una jugadora del Dux Logroño. SDEibar

El Eibar se abre camino hacia la salvación

El conjunto armero abre una brecha de ocho puntos sobre el descenso tras una gran acción ofensiva que Arene definió tras el descanso

Letizia Gómez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:59

El Eibar ha dado un paso de gigante hacia la salvación tras labrarse un trascendental triunfo en Las Gaunas que le permite ampliar a ocho ... su renta respecto al Dux Logroño, que se mantiene como vicecolista del grupo con los cinco puntos que atesoraba.

