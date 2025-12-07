El Eibar se abre camino hacia la salvación

El Eibar ha dado un paso de gigante hacia la salvación tras labrarse un trascendental triunfo en Las Gaunas que le permite ampliar a ocho ... su renta respecto al Dux Logroño, que se mantiene como vicecolista del grupo con los cinco puntos que atesoraba.

Tal y como cabía esperar en un duelo que enfrentaba a dos de los tres equipos menos goleadores del campeonato, el que lograra marcar se llevaría el valioso tesoro y fue la capitana del Eibar la que lo encontró tras aliarse con Sara Martín en la búsqueda, pocos minutos después de que la exarmera Leitner pasara de largo sin llegar a tocar el cofre.

Ahí expiró el sueño de las riojanas, cuyo intento por sorprender de inicio a su rival no prosperó en dos aproximaciones que la zaga guipuzcoana contuvo sin excesivos apuros.

El Eibar manda

Entonces, el conjunto de Iñaki Goikoetxea tomó la palabra para expresar su pretensión de lograr una tercera victoria lejos de su casa que le otorgara una bocanada de tranquilidad de cara al choque que el domingo (12.00 horas) disputará en Ipurua ante el Atlético de Madrid.

La primera en hablar alto y claro fue Carmen Álvarez, que no ajustó por poco un excelente servicio desde el lateral izquierdo de una Adela Rico que debutó como titular mostrando un gran desparpajo.

La propia extreñema de 23 años subió al estrado para continuar con el discurso armero, pero le faltó claridad en su oratoria, al igual que le había ocurrido poco antes a Laura Camino.

Pero avanzado el primer período, el Dux Logroño le arrebató el micrófono con intención de silenciar a las azulgranas y, tras un par de intervenciones de una Eunate segura y bien situada, la de Berango necesitó de la providencial presencia de Carla Andrés en el primer palo para que la arandina evitara con un despeje de cabeza que las riojanas marcaran a la salida de un córner escasos instantes antes de que se acabara el primer acto.

Más convulso resultó el arranque de la reanudación, en el que las eibarresas suspiraron con alivio al ver que el remate a bocajarro de la austríaca Leitner se marchó por encima del larguero.

Pero cuando más parecía complicarse la tarde para las de Goikoetxea, Laura Camino se hizo con un balón en el centro del campo, abrió para Sara Martín, que con un toque sutil entregó el balón a una certera Arene que coló el balón por entre las piernas de la portera.

La desesperación se apoderó de las riojanas que se lanzaron en tromba para buscar un empate que les mantuviera con vida, pero el Eibar estuvo a punto de sentenciar por medio de la recién incorporada Elena Valej.