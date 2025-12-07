El 1x1 de las jugadoras del Eibar ante el Dux Logroño
Valoración individual de las armeras en la victoria en suelo riojano
Eibar
Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:27
Eunate
3
Cuidadosa. La recién proclamada campeona de la Nations League, no vaciló en ningún momento.
Marta
3
Exigida. Emparejada con la exarmera Leitner, la eibarresa tuvo que esforzarse ... al máximo.
Carla
4
Inmutable. Sacó bajo palos un remate a la salida de un córner justo antes de llegar al descanso.
Mireia
4
Intensa. Situada en el centro del eje de la zaga, la catalana achicó muchas acciones de peligro.
Alimata
3
Estable. Concentrada en su labor de obstaculizar cualquier intento del rival por colarse en sus inmediaciones.
Laura Camino
3
Poderosa. Cumplió con nota su misión de contener a la impulsiva Mawete.
Adela Rico
3
Creativa. En su primer partido como titular se mostró muy participativa. Envió un gran pase lateral al área que Carmen remató alto.
Arene
5
Pertinaz. Su impagable entrega en toda la línea de tres cuartos se vio recompensada con un gol muy importante para los intereses azulgranas.
Iribarren
3
Considerada. Persiguió todos los balones hasta la extenuación.
Carmen Álvarez
4
Valerosa. La salmantina buscó el gol de manera reiterada, pero su disparo en posición franca se le fue por encima del larguero.
Sara Martín
4
Ingeniosa. Envolvió en papel de celofán un pase que habilitó a ante la portera a Arene, que resolvió con maestría.
Emma Moreno
1
Cortés. Saltó al césped dispuesta a aprovechar cualquier balón que le llegara para mirar hacia la portería contraria.
Iara
3
Refrigerante. La navarra obligó a Chelsea a repeler un cabezazo que ya se colaba en la meta local.
Opah Clement
1
Inofensiva. Salió cuando el Eibar ya estaba enfrascado en la defensa de su valioso tesoro.
Elena Valej
1
Atrevida. Estuvo a punto de marcar nada más pisar el césped.
