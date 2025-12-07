El 1x1 de las jugadoras del Eibar ante el Dux Logroño

Cuidadosa. La recién proclamada campeona de la Nations League, no vaciló en ningún momento.

Exigida. Emparejada con la exarmera Leitner, la eibarresa tuvo que esforzarse ... al máximo.

Carla 4

Inmutable. Sacó bajo palos un remate a la salida de un córner justo antes de llegar al descanso.

Mireia 4

Intensa. Situada en el centro del eje de la zaga, la catalana achicó muchas acciones de peligro.

Alimata 3

Estable. Concentrada en su labor de obstaculizar cualquier intento del rival por colarse en sus inmediaciones.

Laura Camino 3

Poderosa. Cumplió con nota su misión de contener a la impulsiva Mawete.

Adela Rico 3

Creativa. En su primer partido como titular se mostró muy participativa. Envió un gran pase lateral al área que Carmen remató alto.

Arene 5

Pertinaz. Su impagable entrega en toda la línea de tres cuartos se vio recompensada con un gol muy importante para los intereses azulgranas.

Iribarren 3

Considerada. Persiguió todos los balones hasta la extenuación.

Carmen Álvarez 4

Valerosa. La salmantina buscó el gol de manera reiterada, pero su disparo en posición franca se le fue por encima del larguero.

Sara Martín 4

Ingeniosa. Envolvió en papel de celofán un pase que habilitó a ante la portera a Arene, que resolvió con maestría.

Emma Moreno 1

Cortés. Saltó al césped dispuesta a aprovechar cualquier balón que le llegara para mirar hacia la portería contraria.

Iara 3

Refrigerante. La navarra obligó a Chelsea a repeler un cabezazo que ya se colaba en la meta local.

Opah Clement 1

Inofensiva. Salió cuando el Eibar ya estaba enfrascado en la defensa de su valioso tesoro.

Elena Valej 1

Atrevida. Estuvo a punto de marcar nada más pisar el césped.