Yago Agirre, nuevo fichaje del Euskaltel-Euskadi

El Euskaltel-Euskadi ha anunciado el fichaje de Yago Agirre para las dos próximas temporadas. El ciclista donostiarra, de 21 años y formado en la ... sociedad Donosti Berri, cuenta con dos de experiencia en el campo profesional tras su paso por el equipo alemán continental Saris Rouvy Sauerland Team y es el cuarto refuerzo del equipo naranja tras los de Gari Ugarte, Samuel Fernández y Axel van der Tuuk.

Yago Agirre viene avalado por una trayectoria en la que destacan el Campeonato de España Sub-23 logrado este año en Granada -también ganó en 2022 el estatal júnior-, la victoria en la contrarreloj de la Vuelta a Madrid y una etapa de la Vuelta a Zamora.

«Pasar a profesionales es cumplir un sueño, un sueño que es todavía más bonito haciéndolo en el Euskaltel-Euskadi, el equipo de casa y que veía por la televisión de niño», ha manifestado. «El año ha sido muy bueno porque he cumplido el objetivo que tenía de pasar al Euskaltel-Euskadi y, a la vez, ha sido un año en el que he disfrutado mucho del ciclismo con el equipo. Me gustaría agradecer, sobre todo, a Mikel Gaztañaga porque ha hecho todo lo posible para ayudarnos a dar este salto», ha señalado Agirre. «Igualmente, agradecer a mi familia, sin duda, porque sin ellos no hubiera llegado hasta aquí y al club Donosti Berri Txirrindulari Elkarkea, mi equipo hasta júnior, y especialmente a Iñaki Añorga, mi preparador», ha añadido.

Jorge Azanza, director deportivo del Euskaltel-Euskadi, ha destacado de Yago Agirre «la clase que tiene» y que mostró «con su victoria en el Campeonato de España Sub-23». Cree que «aunque tiene experiencia profesional, tiene un potencial por descubrir con un método de trabajo más adaptado al medio profesional. Tiene mucho talento. Creo que tiene capacidad de seguir dando pasos. En nuestra filosofía de cantera y de nutrirnos de los mejores ciclistas vascos, era un firme candidato a dar el salto».