Yago Agirre en el podio tras ganar la crono en la Vuelta a Madrid. Fundación Euskadi
Ciclismo

Yago Agirre, nuevo fichaje del Euskaltel-Euskadi

El donostiarra, de 21 años, firma para las dos próximas temporadas

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 12:26

El Euskaltel-Euskadi ha anunciado el fichaje de Yago Agirre para las dos próximas temporadas. El ciclista donostiarra, de 21 años y formado en la ... sociedad Donosti Berri, cuenta con dos de experiencia en el campo profesional tras su paso por el equipo alemán continental Saris Rouvy Sauerland Team y es el cuarto refuerzo del equipo naranja tras los de Gari Ugarte, Samuel Fernández y Axel van der Tuuk.

