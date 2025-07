La actitud de Visma de endurecer la carrera demuestra sus intereses. Ante un Pogacar imbatible en el tú a tú y después de lo sucedido ... en la contrarreloj de Caen, no tiene nada que perder y pasa al ataque, sobre todo con el objetivo de desmontar la estrategia del UAE. El esloveno apostó el jueves por ceder el maillot amarillo a Van der Poel para intentar que su equipo sufra el menor desgaste posible. Visma, sin embargo, no se lo permite. Endureció la carrera desde la primera ascensión al Muro de Bretaña y consiguió eliminar por acumulación de esfuerzos al fenómeno neerlandés en la subida definitiva.

La formación liderada por Vingegaard pretende obligar a UAE a llevar el peso de la carrera en todo momento. Demuestra de paso que no se va a rendir y, a pesar de la superioridad evidente de Pogacar, el danés no está tan lejos. Los favoritos tienen protagonismo a diario, pero sigue faltando mucho Tour.

Destaco las buenas sensaciones que transmite Evenepoel. Si lee bien la carrera, puede beneficiarse de la estrategia de Visma. El belga se presentó en Lille con dos objetivos claros: el triunfo de etapa en la contrarreloj y el podio. Uno ya está dentro de su bolsillo y el otro, encarrilado. No tiene por qué conformarse.

Un pequeño muro vuelve a dejar clara la superioridad de tres corredores respecto a todos los demás. Y Vingegaard exhibe capacidad para seguir la rueda de Pogacar.

Tremenda caída de Buitrago, Almeida... El grupo era pequeño y no se daban los factores de peligrosidad de otras ocasiones. Da igual. El accidente puede ocurrir donde menos te lo esperas. Aprecié en la televisión como si estuvera allí mismo el ruido del golpe y el sonido de los frenos.

Contra la mala suerte no se puede hacer nada y esto devuelve a mi memoria lo que me decía mi madre cuando iba a una carrera. «No te canses demasiado y sobre todo no te caigas. Pero si puedes, gana». ¡Cuánto saben las madres!