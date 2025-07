¿Manejará bien Visma su fortaleza?

Veníamos hablando de la actitud de Visma en la carrera. Esta vez subrayaría la fortaleza demostrada en el Macizo Central. Posee un equipo preparado para ... atacar y crear verdaderos problemas a Pogacar. Aunque ganar el Tour al esloveno parece más difícil que la caída de un rayo sobre la estatua de la Universidad de Oñati, casualidades de la vida, esto ha ocurrido. Es una metáfora. Será complicado arrebatarle la victoria, pero Visma tiene fuerza suficiente para intentar que se produzca ese milagro.

La dificultad consiste en encauzar esa fortaleza para hacer algo diferente, para endurecer la carrera, para utilizar a Jorgenson, que ha demostrado encontrarse bien... No le conviene a Visma conducir la carrera a un tú a tú Vingegaard-Pogacar. Creo que lleva las de perder en ese caso. Emplear una táctica adecuada será fundamental para sus intereses.

Desde ese punto de vista, no veo mal que Simon Yates luche por el triunfo de etapa porque de esa manera consigues una victoria importante y cumplir tanto con los intereses comerciales como con los deportivos. Pero al mismo tiempo este triunfo debería aclarar las prioridades del equipo. Necesitan apostar cien por cien por la clasificación general.

Healy salva el Tour a EF con la victoria de etapa del otro día y el maillot amarillo. Es un corredor increíble que rinde al nivel de los grandes cuando tiene el día bueno. Ahora bien, nadie debe preocuparse del irlandés como rival para subir al podio el último día en los Campos Elíseos.

El día de descanso llega más tarde que nunca a este Tour. No solo por las fechas, sino porque parece más decidido que en ocasiones anteriores. La prueba está decantada. No por las diferencias de tiempo, sino por el golpe psicológico que Pogacar propinó en la contrarreloj sumado al poderío demostrado a lo largo de la temporada. Sin embargo, no nos equivoquemos. Quedan los Pirineos y los Alpes.