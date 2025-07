Fair play, pero sin hipocresía

Comenta Compartir

Mala suerte de Pogacar. No se cayó por un error suyo. Pero ya veníamos avisando desde hace días de la estrategia punzante de Visma. Los ... ataques de Jorgenson y Vingegaard no son para conseguir diferencias en estas etapas, sino para mantener viva la carrera, para crear nerviosismo, para propiciar que sucedan cosas y que la carrera no discurra según el guion marcado por UAE y Pogacar. Con eso no digo que buscaran una caída. Por supuesto que no. Pero sí pretenden provocar situaciones que les puedan favorecer.

La polémica y las discusiones se centrarán ahora en el acierto o desacierto de Visma al esperar a Pogacar tras la caída. En un momento dado se pusieron a tirar en cabeza del grupo de los mejores. Frenaron luego. En honor a la verdad, UAE ya se había organizado, la diferencia era pequeña y habría restablecido la situación antes de llegar a meta. Visma actuó con fair play... Pero no se puede ser hipócrita. Si hubieran visto la oportunidad de distanciarle ya con la carrera lanzada, habrían tirado a muerte. Si está en juego el Tour, nadie va a dudar. Es mi interpretación, pero tengo motivos para estar convencido de que es la real. La jugada le salió redonda al equipo neerlandés. Han creado nerviosismo en Pogacar, parece que UAE no controla del todo la carrera, el esloveno solo tuvo un compañero a su lado en el corte del último muro, hay estrés, se nota la falta de Almeida, el golpe le habrá impedido descansar igual... Y encima el conjunto neerlandés ha quedado bien ante la opinión pública. No es mal balance para una jornada de transición. Ahora faltan por ver las consecuencias. Que eso les vaya a dar el triunfo es otra historia. Mención especial merece Uno-X. Hay pocos equipos con identidad, y este es uno de ellos. Abrahamsen ganó además de una manera espectacular, contra corredores importantes. Proyectos de un estilo tan definido y loable tienen sentido.

