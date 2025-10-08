Ion Izagirre seguirá en el Cofidis en 2026

El Cofidis y Ion Izagirre han llegado a un acuerdo por el que el ciclista de Omaiztegi seguirá ligado a la disciplina del conjunto francés ... un año más. Su renovación ha sido anunciada junto a la de sus compañeros Nicolas Debeaumarché, que también ha prolongado su contrato un año más y Emanuel Buchmann, que ha firmado otras dos temporadas.

Izagirre, de 36 años, continúa de esta forma en un equipo en el que aterrizó en 2022 procedente del Astana y donde ha logrado dos victorias de etapa en el Tour de Francia en 2023 y el GP Miguel Indurain en el mismo año. El corredor guipuzcoano viene de lograr este martes la décima plaza en los Tres Valles Varesinos, prueba en la que se impuso Tadej Pogacar.

Con esta renovación con Cofidis, que trata de asegurarse su premanencia en el World Tour, Izagirre cumplirá su decimoséptima campaña en el pelotón profesional al que llegó en 2010 de la mano del Orbea-Oreka.