Ion Izagirre con el maillot del Cofidis. Team Cofidis
Ciclismo

Ion Izagirre seguirá en el Cofidis en 2026

El corredor de Ormaiztegi ha renovado por una temporada más

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:27

Comenta

El Cofidis y Ion Izagirre han llegado a un acuerdo por el que el ciclista de Omaiztegi seguirá ligado a la disciplina del conjunto francés ... un año más. Su renovación ha sido anunciada junto a la de sus compañeros Nicolas Debeaumarché, que también ha prolongado su contrato un año más y Emanuel Buchmann, que ha firmado otras dos temporadas.

