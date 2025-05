Mikel Landa, sobre el proceso de su recuperación: «Será largo»

Mikel Landa ya está en casa después de la caída en la primera etapa del Giro de Italia, que le abocó a la retirada. El ... alavés comenzará a partir de ahora su recuperación. Tras el accidente, Landa fue trasladado al hospital de Tirana, donde, según informa su equipo, se le realizó una tomografía computarizada que reveló una fractura estable en la vértebra Th11. Pasó la noche en la UCI, pero al no sufrir más complicaciones, fue trasladado a planta y se organizaron sus trámites de regreso a casa.

El corredor alavés no ignora lo que tiene por delante: «Será una larga recuperación, pero el apoyo que me han brindado me fortalecerá en mi camino. Quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo y el cariño que he recibido. También quiero agradecer a los médicos tanto en el lugar del accidente como en el hospital de Tirana, y a todo el personal de Soudal Quick-Step que me ha cuidado y me ha ayudado a volver a casa».

Los plazos de recuperación son inciertos. Se da por hecho que causará baja en el Tour de Francia y está por ver cuándo podría estar de vuelta. El largo proceso de inmovilización que debe afrontar hará que pierda todo el trabajo hecho hasta ahora y deba comenzar desde cero. Los organizadores de la Vuelta a España confían en su participación, pero por ahora no son más que deseos.